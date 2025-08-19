Η Louis Vuitton καλωσόρισε τον Τζουντ Μπέλινχαμ ως «Friend of the House»

Ο διάσημος Βρετανός ποδοσφαιριστής φωτογραφήθηκε για την καινούρια συλλογή New Formal
O 22χρονος γόης super star της μπάλας, Τζουντ Μπέλινχαμ στέφθηκε και επισήμως ambassador της Louis Vuitton. Ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Mαδρίτης και της Εθνικής Αγγλίας, θεωρείται ένας από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο, ενώ ήδη έχει ποζάρει σε ομαδική καμπάνια για το label, λόγω των custom στολών της Ρεάλ.
Αυτή τη φορά όμως η γαλλική luxury αυτοκρατορία τον ξεχώρισε, βαπτίζοντάς τον «Friend of the House».
O creative director των ανδρικών ειδών Pharell Williams δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Jude στον οίκο, η χαρισματική του προσωπικότητα και όσα έχει κατορθώσει στο ταξίδι του αποτελούν έμπνευση και ενισχύουν την κοινότητα των LVers».
Αλλωστε, μόλις πέρυσι ο Μπέλινχαμ ψηφίστηκε ως Most Stylish Player στο Euro 2024 από τους αναγνώστες του περιοδικού GQ.
Επιπλέον η Louis Vuitton αναγνώρισε τη φιλανθρωπική του δράση ειδικά στον τομέα των σχολείων. Σήμερα συνδέει το πρόσωπό του με το σύγχρονο menswear, αποκαλύπτοντας μια συλλογή που στηρίζεται στις αρχές του λεγόμενου tailoring.
Η σειρά 3 κατηγοριών ένδυσης ονομάζεται New Formal: Περιλαμβάνει κομψά κοστούμια, καθώς και χαλαρά σακάκια και πανωφόρια σε business style. Tαυτόχρονα, προβάλλει σμόκιν, μεταξωτά πουκάμισα, σατινέ παντελόνια cigarette. Για τις άλλες καθημερινές στιγμές προτείνονται διάφορα πλεκτά και κάτω ένδυση με κορδόνια. Οι γραμμές είναι πιο «αρχιτεκτονικές» και «αιχμηρές», σύμφωνα με την μοντερνιστική ενέργεια που έφερε στο brand o Pharell Williams, ενώ στα αξεσουάρ δεσπόζει το ξακουστό logo.
Δείτε εικόνες από την καμπάνια που ήδη κατέκλυσε διαδίκτυο και fashion media. Πάρτε ιδέες για το φθινόπωρο κύριοι.
