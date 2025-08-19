Η Louis Vuitton καλωσόρισε τον Τζουντ Μπέλινχαμ ως «Friend of the House»

O 22χρονος γόης super star της μπάλας, Τζουντ Μπέλινχαμ στέφθηκε και επισήμως ambassador της Louis Vuitton. Ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Mαδρίτης και της Εθνικής Αγγλίας, θεωρείται ένας από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο, ενώ ήδη έχει ποζάρει σε ομαδική καμπάνια για το label, λόγω των custom στολών της Ρεάλ.

Αυτή τη φορά όμως η γαλλική luxury αυτοκρατορία τον ξεχώρισε, βαπτίζοντάς τον «Friend of the House».

O creative director των ανδρικών ειδών Pharell Williams δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Jude στον οίκο, η χαρισματική του προσωπικότητα και όσα έχει κατορθώσει στο ταξίδι του αποτελούν έμπνευση και ενισχύουν την κοινότητα των LVers».

Αλλωστε, μόλις πέρυσι ο Μπέλινχαμ ψηφίστηκε ως Most Stylish Player στο Euro 2024 από τους αναγνώστες του περιοδικού GQ.

Επιπλέον η Louis Vuitton αναγνώρισε τη φιλανθρωπική του δράση ειδικά στον τομέα των σχολείων. Σήμερα συνδέει το πρόσωπό του με το σύγχρονο menswear, αποκαλύπτοντας μια συλλογή που στηρίζεται στις αρχές του λεγόμενου tailoring.