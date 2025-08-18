«Θα με παντρευτείς;» Πρόταση γάμου και χειροκροτήματα στο Σινε Κάστρο Ρίου

Μια ευχάριστη έκπληξη για τους θεατές της ρομαντικής ταινίας «Ταιριάζουμε»
Αναπάντεχα ξεκίνησε η προβολή του πολυδιαφημισμένου φιλμ «Materialists-Ταιριάζουμε» με τους γοητευτικούς stars Ντακότα Τζόνσον, Πέντρο Πασκάλ, Κρις Εβανς στο Σινε Κάστρο Ρίου.
Πριν ξεκινήσει η προβολή και μετά τα πρώτα διαφημιστικά στην οθόνη, είδαμε εικόνες ενός νεαρού ζευγαριού και μετά την ερώτηση «Θα με παντρευτείς;». Αναψαν τα φώτα και η πρόταση έγινε και από κοντά στα πρώτα καθίσματα. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε και χειροκρότησε τη συγκινητική στιγμή. Μετά το «ναι» οι μελλόνυμφοι αγκαλιάστηκαν και δέχθηκαν ευχές από τα κοντινά τους πρόσωπα. Κατά την έξοδο το ζευγάρι χαιρέτησε το κοινό με πολλά χαμόγελα.
Όπως μάθαμε από τους υπεύθυνους, το χάπενινγκ της περασμένης Πέμπτης σχεδιαζόταν μυστικά τις τελευταίες μέρες από τον «γαμπρό» και δεν σχετίζεται με καμία promo δράση της εταιρείας διανομής, λόγω του αισθηματικού περιεχομένου της ανάλαφρης ταινίας. Αυτό για τους καχύποπτους που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει έρωτας σήμερα στη νέα γενιά…
Πάντως, το «Ταιριάζουμε» ξεκίνησε με «φόρα» ταμειακά, το υπαίθριο σινεμά ήταν κατάμεστο καθώς τα super hot ονόματα των ηθοποιών, το σκηνικό της σύγχρονης Νέας Υόρκης και η εύπεπτη θεαματική προσέλκυσε πολλούς και πολλές. (Πανελλαδικά έκανε άνοιγμα με 80.000 θεατές)
Ιταλικά «Διαμάντια» στα θερινά σινεμά, συγκινούν οι μοδίστρες κοστουμιών στην αλλοτινή Ρώμη
Μπιγιονσέ: Western idol για τη Levi’s, μια τζιν σειρά που γίνεται ανάρπαστη
Eλεν Μίρεν: Total pink και full skirt, κόντρα στα κλισέ της ηλικίας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr