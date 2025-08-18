«Θα με παντρευτείς;» Πρόταση γάμου και χειροκροτήματα στο Σινε Κάστρο Ρίου

Αναπάντεχα ξεκίνησε η προβολή του πολυδιαφημισμένου φιλμ «Materialists-Ταιριάζουμε» με τους γοητευτικούς stars Ντακότα Τζόνσον, Πέντρο Πασκάλ, Κρις Εβανς στο Σινε Κάστρο Ρίου.

Πριν ξεκινήσει η προβολή και μετά τα πρώτα διαφημιστικά στην οθόνη, είδαμε εικόνες ενός νεαρού ζευγαριού και μετά την ερώτηση «Θα με παντρευτείς;». Αναψαν τα φώτα και η πρόταση έγινε και από κοντά στα πρώτα καθίσματα. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε και χειροκρότησε τη συγκινητική στιγμή. Μετά το «ναι» οι μελλόνυμφοι αγκαλιάστηκαν και δέχθηκαν ευχές από τα κοντινά τους πρόσωπα. Κατά την έξοδο το ζευγάρι χαιρέτησε το κοινό με πολλά χαμόγελα.