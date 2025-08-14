Στις 18-9 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι"

H νέα ρομαντική κομεντί φαντασίας με τίτλο "A Big Bold Beautiful Journey-Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι" με πρωταγωνιστές την Margot Robbie και τον γοητευτικό Colin Farrell, προγραμματίζεται να βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ, σε διανομή της Feelgood.

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να ανοίξετε μια πόρτα και περνώντας μέσα από αυτήν να ξαναζήσετε μια καθοριστική στιγμή από το παρελθόν σας;

Η Sarah (Margot Robbie) και ο David (Colin Farrell) είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι - μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, όπου θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν... και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους.

Σκηνοθεσία: Kogonada, o οποίος είναι Αμερικανο-νοτιοκορεάτης δημιουργός.

Πρωταγωνιστούν οι: Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge.

Σενάριο: Seth Reiss.

Παραγωγοί: Bradley Thomas, Ryan Friedkin, Seth Reiss, Gino Falsetto, Youree Henley.

Η ταινία όταν με το καλό βγει, αναμένεται για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ