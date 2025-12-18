Τον Μάιο 2026 στις αίθουσες η ταινία "The Sheep Detectives-Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ"

Σε διανομή της Feelgood θα βγει στις 7 Μαΐου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία με τίτλο "Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ-The Sheep Detectives".

Σε αυτό το πνευματώδες, νέου τύπου μυστήριο, ο Τζορτζ (τον υποδύεται ο 57χρονος Αυστραλός σταρ Χιου Τζάκμαν των ταινιών The Greatest Showman και Γούλβεριν) είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Καθώς ακολουθούν τα στοιχεία και ερευνούν τους υπόπτους, αποδεικνύουν ότι ακόμα και τα πρόβατα μπορούν να είναι ικανά να λύνουν εγκλήματα!

Σκηνοθεσία: Kyle Balda

Πρωταγωνιστούν οι: Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Emma Thompson.

Και με τις φωνές των: Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein, Rhys Darby.

Η ταινία αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ