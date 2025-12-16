Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα έως την Τετάρτη 24/12/2025

Στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα έως & την Τετάρτη 24/12, παραμονή της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, το πρόγραμμα προβολών έχιε ως εξής:

Από την Πέμπτη 18/12 έως την Τετάρτη 24/12 με ώρα έναρξης 19:30, συνεχίζεται η Ελληνικής παραγωγής ταινία "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων".

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Ηθοποιοί: Ορέστης Χαλκιάς, Κώστας Κορωναίος, Λώρης Λοϊζίδης, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Μπέζος, Τάσος Παλαντζίδης, Κωνσταντίνος Δανίκας, Γιούλικα Σκαφιδά, Δημήτρης Καπετανάκος.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων είναι μια συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών να ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων. Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων ακολουθούν την περιπέτεια για όλη την οικογένεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.

Διανομή από Feelgood.

H ταινία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού και έχει κόψει μέχρι και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025: 146.335 εισιτήρια πανελλαδικά.

Στο σινέ Πάνθεον από την Πέμπτη 18/12 θα προβάλλεται καθημερινά στις 21:30 (εκτός Τετάρτης 24/12, παραμονή Χριστουγέννων) η ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» που έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές, βραβεύτηκε στο πρόσφατο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας και είναι υποψήφια για την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας (Τυνησία).

Σκηνοθεσία: Καουτέρ Μπεν Χάνια

Πρωταγωνιστούν οι: Σάτζα Κιλάνι, Μοτάζ Μαλαχίς, Κλάρα Χούρι

Κατηγορία: Δραματική

Έτος παραγωγής: 2025

Χώρα παραγωγής: Tυνησία/Γαλλία/ΗΠΑ

Διάρκεια: 89 λεπτά.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης ενός 6χρονου κοριτσιού, εγκλωβισμένου στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, σε μια ταινία που χρησιμοποιεί τα αληθινά ηχητικά της μικρής Χιντ, όπως καταγράφηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Αργυρό Λιοντάρι στη Βενετία για μια συγκινητική αντιπολεμική καταγγελία με συναρπαστική εξέλιξη και καταιγιστικό ρυθμό. Υποδειγματική μείξη ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, η οποία αποφεύγει την παγίδα του εκβιαστικού μελοδράματος –σχεδόν– ολοκληρωτικά, όπως έγραψε το περιοδικό Αθηνόραμα.

Διανομή: CINOBO.

Η ταινία το 4ήμερο της πρεμιέρας της, 4 έως 7 Δεκεμβρίου 2025, έκοψε σε 19 αίθουσες πανελλαδικά, 3.086 εισιτήρια.

*Το Σάββατο 20/12 & την Κυριακή 21/12 με ώρα έναρξης 17:30 προβάλλεται η ανιμέισον ταινία της Ντίσνει «Ζωούπολη 2» (μεταγλωττισμένη) που πανελλαδικά έως τις 14/12 έχει κόψει 134.171 εισιτήρια.

Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι απίστευτες & έχουν φτάσει το 1 δις, 137,5 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27/11/2025

Διανομή από Feelgood.

Σκηνοθεσία: Jared Bush, Byron Howard

Στην ξενόγλωσση κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί:Jason Bateman, Quinta Brunson, Fortune Feimster, Ginnifer Goodwin

Σενάριο: Jared Bush

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ.

Στη νέα animation ταινία «Ζωούπολη 2» των Walt Disney Animation Studios, οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς (με τη φωνή της Ginnifer Goodwin) και Νικ Γουάιλντ (με τη φωνή του Jason Bateman) βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

*Οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας στο σινέ Πάνθεον θα ξεκινήσουν & πάλι στις 5/1/2026 στις 19.00 & στις 6/1 στις 21.30 με την ταινία των αδελφών Λικ και Ζαν-Πιέρ Νταρντέν "Νεαρές Μητέρες".