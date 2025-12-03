Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 4 έως και 10 Δεκεμβρίου 2025

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας είναι η Ελληνική παραγωγή "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων", το φιλμ τρόμου "Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2", το παιδικό φιλμ "Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων", κ.α.

Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα από την Πέμπτη 4 έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 18.00, στις 20.20 και στις 22.40 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 17.00 Πέμπτη, Παρασκευή & Τετάρτη, στις 19.10 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου και στις 22.00 καθημερινά "Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2-Five Nights at Freddy's 2" Ένας χρόνος έχει περάσει μετά τον μεταφυσικό εφιάλτη στην πιτσαρία του Φρέντι. Οι ιστορίες που κυκλοφορούν για όλα όσα συνέβησαν εκεί έχουν καθιερωθεί πια ως αστικοί μύθοι, δίνοντας έμπνευση για το πρώτο φεστιβάλ της πόλης αφιερωμένο στα σκοτεινά συμβάντα. Ο πρώην φύλακας Μάικ (Τζος Χάτσερσον) και η αστυνομικός Βανέσσα (Ελίζαμπεθ Λέιλ) έχουν αποκρύψει από τη 11χρονη αδελφή του Μάικ, Άμπι (Πάιπερ Ρούμπιο), την τύχη των ρομποτικών της φίλων. Όταν όμως η Άμπι το σκάσει για να ξαναβρεί τον Φρέντι, την Μπόνι, την Τσίκα και τον Φόξι, θα πυροδοτήσει μία τρομαχτική αλληλουχία από γεγονότα. Σκοτεινά μυστικά θα αποκαλυφθούν για την προέλευση της πιτσαρίας του Φρέντι και ένας από καιρό ξεχασμένος τρόμος θα εξαπολυθεί. H 1η ταινία σε σκηνοθεσία της Emma Tammi είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία το 2023 με εισπράξεις 297 εκατ. δολαρίων. Το "Five Nights at Freddy's 2" (διανομή από Τanweer) είναι μία Αμερικανικής παραγωγής 2025, ταινία υπερφυσικού τρόμου βασισμένη στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών Five Nights at Freddy's, που δημιουργήθηκε από τον Scott Cawthon, και είναι η συνέχεια της κινηματογραφικής μεταφοράς του 2023. Βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στη Βόρειο Αμερική. Παίζουν οι ΜακΚένα Γκρέις, Σκιτ Ούλριχ, Ελίζαμπεθ Λέιλ, Πάιπερ Ρούμπιο, Τζος Χάτσερσον, κ.α. Σκηνοθεσία & πάλι από την Emma Tammi. Διάρκεια: 104 λεπτά.

Αίθουσα 6 στις 17.30, στις 19.40 και στις 21.50 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 16.30 το σαββατοκύριακο, στις 18.40 και στις 21.00 καθημερινά "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων" Μία συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη που μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής). Το φιλμ ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων. Διανομή: Feelgood. Διάρκεια: 96 λεπτά.

Αίθουσα 3 στις 11 το πρωί το σαββατοκύριακο 6 & 7/12, Αίθουσα 4 στις 12 το μεσημέρι & στις 17.40 το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 5 στις 14.40 και στις 19.00 το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 6 στις 13.40 το σαββατοκύριακο "Αντίπαλοι Για Καλό" Έξι κορυφαίοι YouTubers, με παρουσιαστή τον PanosDent, ρίχνονται σε μια σειρά από ακραίες δοκιμασίες. Κάθε πρόκληση μετράει, κάθε νίκη προσθέτει στο κοινό ταμείο. Στόχος τους; Να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για καλό σκοπό. Θα αντέξουν την πίεση; Θα ξεπεράσουν τα όριά τους; ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: Προβολή ταινίας - Προβολή ακυκλοφόρητου backstage υλικού από την πρώτη ταινία - Προβολή των πρώτων λεπτών της ταινίας “Αντίπαλοι για καλό 2”, μήνες πριν βγει κανονικά στις αίθουσες - Φωτογραφία με τους creators οι οποίοι θα βρίσκονται σε κάθε αίθουσα μετά από κάθε προβολή στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, στα Options Veso Mare. Διάρκεια: 96 λεπτά.

Aίθουσα 3 στις 15.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 17.40 μόνο την Τετάρτη (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 17.40 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου & Τετάρτης (μεταγλωττισμένο) "Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων" Ο Νικ, ένα ταρανδάκι πολύ δεμένο με την οικογένειά του, αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα και να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να ενταχθεί στους Ιπτάμενους Ταράνδους και να πετάξει στο πλευρό του πατέρα του, του θρυλικού Πράνσερ. Όμως η εμφάνιση της μικρής φιλόδοξης Στέλλας, που κι εκείνη ονειρευόταν να πετάξει με το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, έρχεται να ταράξει τα νερά. Ποιος από τους δύο θα πάρει τη μία και μοναδική θέση; Ο αρχαίος κανονισμός των Ιπτάμενων Ταράνδων προβλέπει μια σειρά δοκιμασιών που θα αναδείξουν τον νικητή. Ενώ, όμως, όλα φαίνεται να έχουν πάρει τον δρόμο τους, πριν από την τελευταία δοκιμασία εξαφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, και μαζί με αυτό κι η Στέλλα. Παιδικό ανιμέισον φιλμ συμπαραγωγής Φινλανδίας, Ιρλανδίας, Δανίας, Γερμανίας και Εσθονίας 2024 σε σκηνοθεσία Κάρι Γιούσονεν, Γιέργκεν Λέρνταμ.



Διάρκεια: 84 λεπτά. Διανομή από Rosebud.21. O πρωτότυπος ξένος τίτλος της ταινίας είναι "Niko: Beyond the Northern Lights".





Aίθουσα 2 στις 19.30 μόνο την Τετάρτη 10/12, Αίθουσα 5 στις 19.30 μόνο Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη και στις 23.00 μόνο το σαββατοκύριακο "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 -Twilight: Χαραυγή Μέρος 1 (επανέκοδση - re-release/2011) Σε αυτό το κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς "Twilight", ο Έντουαρντ και η Μπέλα παντρεύονται, αλλά η ευτυχία του νιόπαντρου ζευγαριού δεν κρατάει για πολύ, αφού μια σειρά από προδοσίες και δυστυχήματα απειλούν να καταστρέψουν τον κόσμο τους. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 117 λεπτά. Σκηνοθεσία: Bill Condon. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ρόμπερτ Πάτινσον, Κρίστεν Στιούαρτ, Ashley Greene, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz, Nikki Reed, Jackson Rathbone, Ty Olsson, Sarah Clarke, Taylor Lautner, Billy Burke, κ.α. Πρόκειται για την 4η ταινία του «έπους του Λυκόφωτος» και συνέχεια της ταινίας "Έκλειψη" του 2010. Βασίζεται στο μυθιστόρημα της Στέφανι Μέγιερ "Breaking Dawn". Η ταινία έκανε παγκόσμιες εισπράξεις 732 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 20.40 και στις 23.20 την Τετάρτη, Αίθουσα 2 στις 20.40 και στις 23.20 καθημερινά πλην Τετάρτης Αίθουσα 7 στις 21.40 καθημερινά "Σπασμένη Φλέβα" Πέντε χρόνια μετά την επιτυχημένη "Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς", ο Κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης επέστρεψε με την έκτη (6η) μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο "Σπασμένη Φλέβα". Ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα όπως αυτοπροσδιορίζεται, σε σενάριο του ίδιου του Γ. Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη όπως και στο "Μικρό Ψάρι". Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της "Σπασμένης Φλέβας": "ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, τα 'χει κάνει όλα μαντάρα! Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, ο Αλεξόπουλος θα βγει στους δρόμους αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Τα πάντα εναντίον του, δύσκολοι καιροί... Λίγο πριν τον γκρεμό, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο φλέγον πρόβλημα του επιχειρηματία. Η 'Σπασμένη Φλέβα' είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο". Πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Ιωάννα Κολλιοπούλου, και οι Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Κουκαλάνι, Σοφία Κουνιά, Μπέττυ Αρβανίτη, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, η Αιγιώτισσα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη & οι Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 127 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Η ταινία είχε καλό ξεκίνημα στο box office κόβοντας σε 107 αίθουσες πανελλαδικά, 31.264 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 17.10 μόνο σαββατοκύριακο & Τετάρτη, και στις 20.00 καθημερινά "Wicked: Μέρος Δεύτερο-Wicked: For Good» To περσινό παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο, που έγινε η πιο επιτυχημένη μεταφορά μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ στη μεγάλη οθόνη, ολοκληρώνεται με μία επική, συναρπαστική και συγκινητική κορύφωση στο "Wicked: For Good". Ο βραβευμένος Τζον Μ. Τσου επιστρέφει στη σκηνοθεσία και μαζί του το λαμπερό καστ με πρωταγωνίστριες τις υποψήφιες για Όσκαρ Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε. Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των μαγισσών του Οζ ξεκινά με την Έλφαμπα και την Γκλίντα να είναι πια αποξενωμένες και αντιμέτωπες με τις συνέπειες των επιλογών τους. Η Έλφαμπα (Σίνθια Ερίβο) είναι πια η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ, όπου αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ). Η Γκλίντα, από την άλλη, εδρεύει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας. Με την καθοδήγηση της κυρίας Μόριμπλ (βραβευμένη με Όσκαρ Μισέλ Γεό), η Γκλίντα καθησυχάζει τους πολίτες του Οζ πως όλα βαίνουν καλώς υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου. Διάρκεια: 138 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία έχει κόψει στη χώρα μας έως και τις 30/11/2025, 33.192 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr. Παγκοσμίως οι εισπράξεις ανέρχονται σε 393,7 εκατ. δολάρια μέχρι στιγμής.

Αίθουσα 1 στις 22.50 καθημερινά "Βουγονία" Βασισμένη στην cult πλέον σάτιρα φαντασίας "Save the Green Planet" (2003) του Νοτιοκορεάτη Τζανγκ Τζουν-ουάν, η "θεόπικρη" κωμωδία επιστημονικής φαντασίας του 52χρονου διεθνούς σκηνοθέτη μας Γιώργου Λάνθιμου περιγράφει με το γνωστό, off beat χιούμορ του, την προσπάθεια ενός ερασιτέχνη μελισσοκόμου (τον υποδύεται ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέσι Πλέμονς) να απάγει, με τη βοήθεια του διανοητικά καθυστερημένου ξαδέλφου του (Άινταν Ντέλμπις), τη διευθύνουσα σύμβουλο του φαρμακευτικού κολοσσού στον οποίο δουλεύει (η 2 φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν). Φανατικός συνωμοσιολόγος, ο Τέντι πιστεύει πως η Μισέλ Φούλερ είναι στην πραγματικότητα εξωγήινη και έχει σκοπό να εξοντώσει την ανθρώπινη φυλή. Διάρκεια: 118 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Ο δημιουργικός Γιώργος Λάνθιμος συναντά ξανά τους Έμα Στόουν και Τζέσι Πλέμονς μετά τις "Ιστορίες Καλοσύνης". Η Στόουν είχε συνεργαστεί μαζί του και στην "Ευνοούμενη" καθώς και στο τολμηρό "Poor Things". Η ταινία στο εξωτερικό έχει έως τώρα πραγματοποιήσει εισπράξεις 35 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας η "Βουγονία" έως & τις 30/11/2025 έχει κόψει 115.319 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 2 στις 22.10 μόνο την Τετάρτη 10/12, Αίθουσα 5 στις 22.10 μόνο Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα & Τρίτη "Νυρεμβέργη" Ο Οσκαρικός ηθοποιός Ράμι Μάλεκ (είχε υποδυθεί τον Φρέντι Μέρκιουρι στο φιλμ "Bohemian Rhapsody") πρωταγωνιστεί στο ιστορικό δράμα "Νυρεμβέργη" σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Βάντερμπιλτ που το 2015 είχε γυρίσει το πολιτικών αποχρώσεων φιλμ "Truth - Η Αλήθεια" με την Κέιτ Μπλάνσετ και τον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η ταινία που συνεχίζει να προβάλλεται με επιτυχία στη χώρα μας, στο εξωτερικό (διανομή από την Sony Pictures Classics) έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 15,5 εκατ. δολάρια. Το αξιόλογο φιλμ μας μεταφέρει στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε, καθώς κορυφώνονται οι ετοιμασίες για τις ιστορικές Δίκες της Νυρεμβέργης, ένας Αμερικανός ψυχίατρος πρέπει να καθορίσει αν οι ναζί κρατούμενοι είναι σε θέση να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίπλοκη διανοητική και ηθική μάχη με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, το δεξί χέρι του Χίτλερ. Τον Γκέρινγκ υποδύεται ο τιμημένος με Όσκαρ α' ανδρικού, Ράσελ Κρόου. Παίζουν ακόμα οι Λέο Γούνταλ, Κόλιν Χανκς, Ρίτσαρντ Γκραντ, Τζον Σλάτερι και o Μάικλ Σάνον. H ταινία που έχει διάρκεια 148 λεπτά, είναι βασισμένη στο βιβλίο "Ο Ναζί και ο Ψυχίατρος" του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζακ Ελ-Χάι που εκδόθηκε το 2013. Διανομή στη χώρα μας από την Σπέντζος Φιλμ. Το φιλμ έχει κόψει πανελλαδικά μέχρι τις 30/11, 51.127 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 15.40 το σαββατοκύριακο, και στις 18.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 18.20 μόνο την Τετάρτη (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 17.00 μόνο Παρασκευή & σαββατοκύριακο, και στις 19.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που είχε ξεπεράσει το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επιστρέφουν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" σαρώνει στο εξωτερικό και έχιε ήδη φτάσει τα 590 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας έκανε ξεκίνημα σχεδόν 50.000 εισιτηρίων σε 140 αίθουσες και πήρε άνετα την 1η θέση στο box office.