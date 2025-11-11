Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα έως την Τετάρτη 19-11-2025

Το πρόγραμμα προβολών στο σινέ Πάνθεον (Δημ. Γούναρη και Κανακάρη) στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, από την Πέμπτη 13/11 έως την Τετάρτη 19/11/2025 είναι το εξής:

Από την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 19/11 με ώρα έναρξης 19:00 (εκτός Δευτέρας 17/11) θα προβάλλεται η ταινία «Ανεμώνη-Anemone», σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ronan Day-Lewis, γιου του σπουδαίου ηθοποιού Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

Καταλληλότητα: Κ12

Διάρκεια: 125 λεπτά

Κατηγορία: Δράμα παραγωγής ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13/11/2025.

Διανομή από την Τanweer.

Σκηνοθεσία: Ronan Day-Lewis

Παίζουν οι ηθοποιοί: Daniel Day-Lewis, ο οποίος συνεργάστηκε και στο σενάριο, Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green, Adam Fogerty, Samantha Morton.

Ένας μεσήλικας οικογενειάρχης (τον υποδύεται ο Σον Μπιν) ξεκινά ένα ταξίδι στα δάση της βόρειας Αγγλίας με σκοπό να επανενωθεί με τον ερημίτη αδελφό του (στο ρόλο ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις). Δεμένοι από ένα μυστηριώδες, περίπλοκο παρελθόν, οι δύο άντρες μοιράζονται μια τεταμένη, αλλά και περιστασιακά τρυφερή σχέση η οποία άλλαξε για πάντα μετά από συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν δεκαετίες πριν.

Εφτά (7) χρόνια ήταν πάρα πολλά για την αποχή του κατά τεκμήριο σπουδαιότερου ηθοποιού της γενιάς του. Κινηματογραφικό γεγονός υψίστου σημασίας λοιπόν, η μεγάλη επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην Yποκριτική σε μία ταινία που σκηνοθέτησε ο γιος του, Ρόναν Ντέι Λιούις. Ο τελευταίος πραγματοποιεί γεμάτος αυτοπεποίθηση το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του στο σινεμά, κατορθώνοντας ένα υποβλητικό, ατμοσφαιρικό όσο και συναισθηματικά δυνατό δράμα. Με φόντο τη Βόρεια Αγγλία, ένας μεσήλικας άντρας (Σον Μπιν) ταξιδεύει στο δάσος για να συναντήσει τον ερημίτη αδερφό του, με τον οποίο παραμένουν χρόνια αποξενωμένοι. Οι δυο τους συνδέονται από ένα μυστηριώδες και πολύπλοκο παρελθόν, γεγονός που καθιστά τη μεταξύ τους σχέση ιδιαίτερα εύθραυστη, για πάντα στιγματισμένη από ένα συμβάν που τους συγκλόνισε μερικές δεκαετίες νωρίτερα. Και η ταινία εισχωρεί στην ταραγμένη οικογενειακή ιστορία τους, αναζητώντας κάθαρση και λύτρωση κόντρα σε μια διαρκή κληρονομιά βίας και σε ανοιχτές πληγές που ζητούν επιτέλους να επουλωθούν.

Αυτό είχε γραφτεί με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας "Ανεμώνη" στο 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας ατις 12/10/2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσία του σκηνοθέτη Ρόναν Ντέι Λιούις και του πρωταγωνιστή Ντάνιελ Ντέι Λιούις ενώ όλα τα έσοδα της προβολής διατέθηκαν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή που χρόνια τώρα στηρίζει ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις (κέρδισε το 3ο του Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για την ταινία "Λίνκολν" του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 2012).

To "Anemone" της Focus Features έκανε στις 3/10 το ντεμπούτο του στη Βόρειο Αμερική σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών και οι εισπράξεις κυμαίνονται στο 1,3 εκατ. δολάρια.

Στο σινέ Πάνθεον με ώρα έναρξης 21:30 (εκτός Τρίτης 18/11/2025) συνεχίζεται για 2η εβδομάδα η προβολή της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Βουγονία».

Καταλληλότητα: Κ18

Διάρκεια: 120 λεπτά

Κατηγορία: Κωμωδία με στοιχεία σάτιρας και επιστημονικής φαντασίας

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 6/11/2025

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

ΥΠΟΘΕΣΗ

Δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι πως είναι μία εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Διανομή από την Tanweer.

H ταινία «Βουγονία» στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας, ήρθε 1η στο box office, κόβοντας σε 104 αίθουσες πανελλαδικά, 33.402 εισιτήρια έως και την Κυριακή 9/11/2025. Στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις είναι στα 23 εκατ. δολάρια.

*Να προσθέσουμε πως στο σινέ Πάνθεον η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει την Δευτέρα 17/11 στις 19.00 και την Τρίτη 18/11 στις 21.30 την εξαιρετική σινεφίλ ταινία σε σκηνοθεσία του Κένζι Μιζογκούτσι (1898-1956), "Σταυρωμένοι Εραστές" Ιαπωνικής παραγωγής 1954, με διάρκεια 110 λεπτά.