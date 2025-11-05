Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 6 έως και 12 Νοεμβρίου 2025

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας πρωτοστατεί η "Βουγονία" του Γιώργου Λάνθιμου & το "Predator: Badlands - Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη"

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 6 έως & την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 είναι το εξής: Αίθουσα 6 στις 20.45 και στις 23.10 καθημερινά "Predator: Badlands - Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη" Αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Dan Trachtenberg που βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ. Διανομή από Feelgood. Διάρκεια: 107 λεπτά. Σκηνοθεσία: Dan Trachtenberg. Πρωταγωνιστούν η Elle Fanning και ο Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Σενάριο: Patrick Aison, Jim Thomas, John Thomas. Είναι η 6η ταινία live-action, η έβδομη ταινία συνολικά και η ένατη συνέχεια του franchise Predator που είχε ξεκινήσει με την ταινία "Predator" (1987), σε σκηνοθεσία John McTiernan & με πρωταγωνιστή τότε τον Άρνολντ Σβαρτεσένγκερ. Στην καινούρια ταινία πρωταγωνιστούν η 27χρονη Elle Fanning και ο 24χρονος Dimitrius Schuster-Koloamatangi από το Ώκλαντ της Ν. Ζηλανδίας. Η πρεμιέρα του "Predator: Badlands" έλαβε χώρα στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες στις 3/11/2025, και στις ΗΠΑ βγαίνει από το στούντιο της 20th Century Studios. Το καινούριο φιλμ της σειράς Predator μεταφέρει το κοινό σε έναν μακρινό πλανήτη, σε ένα μέλλον όπου η επιβίωση βασίζεται στο κυνήγι και την κυριαρχία. Πιστό στο αρχικό πνεύμα του franchise, αλλά με μια πιο ενδοσκοπική προσέγγιση, το "Predator: Badlands" εξερευνά τη σχέση μεταξύ ενστίκτου, παράδοσης και εξέλιξης σε ένα εντελώς ανανεωμένο σύμπαν. O 44χρονος σκηνοθέτης Dan Trachtenberg πραγματοποίησε το ντεμπούτο του σε μεγάλου μήκους ταινία με το "10 Cloverfield Lane" το 2016.

Αίθουσα 4 στις 20.30 και στις 23.00 καθημερινά "Βουγονία- Βugonia" Βασισμένη στην cult πλέον σάτιρα φαντασίας "Save the Green Planet" (2003) του Νοτιοκορεάτη Τζανγκ Τζουν-ουάν, η θεόπικρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας του 52χρονου διεθνούς σκηνοθέτη μας Γιώργου Λάνθιμου περιγράφει με το γνωστό, off beat χιούμορ του, την προσπάθεια ενός ερασιτέχνη μελισσοκόμου (τον υποδύεται ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέσι Πλέμονς) να απάγει, με τη βοήθεια του διανοητικά καθυστερημένου ξαδέλφου του (Άινταν Ντέλμπις), τη διευθύνουσα σύμβουλο του φαρμακευτικού κολοσσού στον οποίο δουλεύει (η 2 φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν). Φανατικός συνωμοσιολόγος, ο Τέντι πιστεύει πως η Μισέλ Φούλερ είναι στην πραγματικότητα εξωγήινη και έχει σκοπό να εξοντώσει την ανθρώπινη φυλή. Διάρκεια: 118 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Ο δημιουργικός Γιώργος Λάνθιμος συναντά ξανά τους Έμα Στόουν και Τζέσι Πλέμονς μετά τις "Ιστορίες Καλοσύνης". Η Στόουν είχε συνεργαστεί μαζί του και στην "Ευνοούμενη" καθώς και στο τολμηρό "Poor Things".

Αίθουσα 4 στις 16.10 το σαββατοκύριακο και στις 18.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Grand Prix: Ο Γύρος της Ευρώπης" Γερμανικής παραγωγής 2025 ανιμέισον φιλμ σε σκηνοθεσία Waldemar Fast. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Η Έντα, ένα νεαρό ποντίκι με μεγάλα όνειρα, αρπάζει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Γκραν Πρι μεταμφιεσμένη στον ήρωά της, τον Εντ. Παρά το δόλιο σαμποτάζ του αντιπάλου της, είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι ακόμη και ο πιο μικρόσωμος οδηγός αγώνων μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά.

Αίθουσα 2 στις 20.00 καθημερινά Μια Μάχη Μετά την Άλλη-One Battle After Another" Συνεχίζεται η προβολή της κοινωνικής αυτής περιπέτειας και με στοιχεία σάτιρας, που έχει σκηνοθετήσει εντυπωσιακά ο Πολ Τόμας Άντερσον. Πρώην μέλος ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης, ο Μπομπ (στο ρόλο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο) ζει πλέον με ψεύτικη ταυτότητα, μεγαλώνοντας μόνος του την έφηβη κόρη του. Αλλά το παρελθόν του, με τη μορφή του μιλιταριστή συνταγματάρχη Λόκτζο (ο Σον Πεν), θα επιστρέψει με απειλητικές διαθέσεις. Πρόκειται για την 10η ταινία του 55χρονου Αμερικανού δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον ("Πίτσα Γλυκόριζα", "Θα Χυθεί Αίμα", "Ξέφρενες Νύχτες", "Μανόλια") και κατά πολλούς ήδη θεωρείται η καλύτερη έως τώρα δημιουργία του Πολ Τόμας Άντερσον. Διεκδικεί 6 βραβεία Gotham και μάλλον θα έχει καλή πορεία και στα ερχόμενα Όσκαρ. Εξαιρετική η σκηνή της καταδίωξης προς το φινάλε στην επαρχιακή οδό με τις ανηφόρες και κατηφόρες. Ένα πραγματικό σεμινάριο σκηνοθεσίας και μοντάζ. Το flix.gr που χάρισε 5 αστεράκια στην ταινία, έγραψε: "Η επανάσταση δε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Κινηματογραφήθηκε σε VistaVision με την υπογραφή του Πολ Τόμας Αντερσον, σε ένα σουρεαλιστικό έπος που καυτηριάζει την κατεπείγουσα πολιτική πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα μάς τρολάρει για 162 συνεχόμενα λεπτά. Το «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» του 21ου αιώνα". Η ταινία έως τις 2/11/2025 στη χώρα μας έχει ξεπεράσει τα 170.000 εισιτήρια. Οι εισπράξεις στο εξωτερικό είναι στα 191 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 162 λεπτά. Παίζουν και ο Μπενίτσιο Ντελ Τόρο & η νεαρή ηθοποιός Chase Infiniti στο ρόλο της Ουίλα Φέργκιουσον, κόρης του Μπομπ Φέργκιουσον (Ντι Κάπριο).

Αίθουσα 2 στις 23.20 καθημερινά "Νεκρό Τηλέφωνο 2 - Black Phone 2" Αφού ξεπέρασε σε εισπράξεις παγκοσμίως τα 161 εκατομμύρια δολάρια το 2021 το φιλμ τρόμου "Νεκρό Τηλέφωνο" απέκτησε φέτος σίκουελ με τίτλο "Black Phone 2" σε σκηνοθεσία & πάλι του Scott Derrickson. Το σενάριο συνυπογράφουν οι C. Robert Cargill και Scott Derrickson. Όπως και στην πρώτη ταινία, παίζουν και εδώ ο 54χρονος Αμερικανός σταρ Ethan Hawke, και οι Mason Thames, Madeleine McGraw και Jeremy Davies ενώ στο καστ προστέθηκε ο 62χρονος Μεξικανός ηθοποιός Demián Bichir που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το "A Better Life" (2011). Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. H ταινία συγκεντρώνει 85% στο rotten tomatoes. Το φιλμ στο εξωτερικό έχει κάνει ως τώρα εισπράξεις 105,8 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας σε 2 εβδομάδες έχει ξεπεράσει τα 51.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 21.30 καθημερινά "Chainsaw Man - Η Ταινία: Reze Arc" Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά διάσημης anime σειράς. Ο Denji δούλευε ως Κυνηγών Διαβόλων για τη μαφία, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος που κληρονόμησε από τους γονείς του, μέχρι που η μαφία τον πρόδωσε και τον σκότωσε. Καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ο αγαπημένος σκύλος - διάβολος του Denji, ο Pochita, που είχε ως χαρακτηριστικό του το αλυσοπρίονο, έκανε μια συμφωνία με τον Denji και του έσωσε τη ζωή. Αυτό ένωσε τους δύο, δημιουργώντας τον ασταμάτητο Chainsaw Man. Τώρα, σε έναν βίαιο πόλεμο μεταξύ διαβόλων, κυνηγών και μυστικών εχθρών, μια μυστηριώδης κοπέλα ονόματι Reze έχει μπει στον κόσμο του και ο Denji αντιμετωπίζει την πιο θανάσιμη μάχη του μέχρι τώρα, αντλώντας δύναμη από την αγάπη σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση δεν γνωρίζει κανόνες. Καταλληλότητα: Κ15. Χρονολογία Παραγωγής: 2025. Διανομή από Feelgood. Διάρκεια: 100 λεπτά. Η ταινία έχει κόψει στη χώρα μας, έως τώρα 17.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό η ταινία "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" έχει ήδη φτάσει τα 140 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Αίθουσα 8 στις 22.00 καθημερινά "Dracula" Μετά από μια καταστροφική απώλεια που στοιχίζει την ψυχική του ισορροπία, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα αποκηρύσσει τον Θεό και καταδικάζεται σε μία αιώνια ζωή ως Δράκουλας. Τώρα, η άγνωστη ιστορία αγάπης του διαβόητου βαμπίρ ξεδιπλώνεται καθώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αψηφώντας το πεπρωμένο και τη θνητότητα, αναζητώντας την χαμένη του αγάπη. Μια τολμηρή, γοτθική, οπτικά εντυπωσιακή προσέγγιση του Δράκουλα που ζωντανεύει την εξαιρετική αγάπη και τις θυσίες που δημιούργησαν έναν θρύλο. Πρόκειται για μια νέα, επική ταινία που βασίζεται στο μυθιστόρημα Dracula του 1897 του Bram Stoker. Πρωταγωνιστεί ο Caleb Landry Jones που ερμηνεύει τον βασικό χαρακτήρα. Επίσης παίζουν ο 2 φορές τιμημένος με Όσκαρ β' ανδρικού, Christoph Waltz, ο Guillaume de Tonquédec και η Zoë Bleu. Η ταινία σε σκηνοθεσία του 66χρονου Λικ Μπεσόν καλύπτει αιώνες ιστορίας, συνδυάζοντας γοτθικό ρομαντισμό, δράση και σκοτεινό χιούμορ. Ο Δράκουλας σκιαγραφείται όπως ποτέ άλλοτε: τραγικός, γοητευτικός και βαθιά ανθρώπινος, διαβάσαμε για την ταινία στο Αθηνόραμα. Το "Dracula" που έχει ήδη βγει στις Γαλλικές αίθουσες, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Λικ Μπεσόν ("Απέραντο Γαλάζιο", "Λεόν", "Το Πέμπτο Στοιχείο", "Lucy", "Ιωάννα της Λωραίνης"). Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 129 λεπτά. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 2/11, 62.705 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 8 στις 19.30 καθημερινά "Μετανιώνοντας για Σένα - Regretting You" Ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 βασισμένη στο ομώνυμο best-seller βιβλίο της Αμερικανίδας συγγραφέως Colleen Hoover. Το φιλμ της Paramount Pictures International (διανομή στην Ελλάδα από την Feelgood), ξεκίνησε μόλις να προβάλλεται στο εξωτερικό με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν τα 51,6 εκατ. δολάρια. Η ταινία «Μετανιώνοντας για Σένα» μάς συστήνει τη Morgan Grant (Allison Williams) και την κόρη της Clara (Mckenna Grace),οι οποίες καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά, να επαναπροσδιορίσουν την αγάπη και να ανακαλύψουν εκ νέου η μία την άλλη. Μία ταινία που αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης, αντοχής και αυτοανακάλυψης μετά από μια τραγωδία, με πρωταγωνιστές τον Dave Franco και τον 18χρονο ηθοποιό από το Τέξας, Mason Thames-Μέισον Θέιμς (The Black Phone). Καταλληλότητα: Κ12. Διάρκεια: 117 λεπτά. Κατηγορία: Δραματική, ρομαντική κομεντί. Σκηνοθεσία: Josh Boone. Ηθοποιοί: Scott Eastwood, Mason Thames, Allison Williams, Mckenna Grace, Willa Fitzgerald. *Στη χώρα μας η ταινία έκοψε στο ξεκίνημα της, σε 79 αίθουσες πανελλαδικά, 17.033 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 16.20 το σαββατοκύριακο, και στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Φίλος μου ο Ταφίτι - Tafiti Across the Desert" Ο ατίθασος Ταφίτι, μία νεαρή σουρικάτα, δεν ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες του παππού του και φέρνει στο σπίτι ένα αγριογούρουνο που ονομάζεται Μπρίστλς. Εκεί, ο Μπρίστλς προκαλεί ακούσια ένα ατύχημα με ένα δηλητηριώδες φίδι, το οποίο δαγκώνει τον παππού. Σύμφωνα με έναν παλιό μύθο, μόνο ένα μπλε λουλούδι θα μπορούσε να γιατρέψει όλες τις πληγές και να τον σώσει. Αποφασισμένος να σώσει τον παππού, ο Ταφίτι με τον Μπρίστλς ξεκινούν για μία απίθανη περιπέτεια προκειμένου να αναζητήσουν το λουλούδι. Όμως θα πρέπει να διασχίσουν την επικίνδυνη έρημο και να συναντήσουν αρκετά εμπόδια. Διάρκεια: 81 λεπτά. Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια. Διανομή: Tanweer. H ταινία είναι Γερμανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία: Νίνα Γουέλς, Τίμο Μπεργκ. Στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας έκοψε σε 66 αίθουσες πανελλαδικά, 9.397 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 16.50 το σαββατοκύριακο, και στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Κατοικίδια στο Express - Pets on a Train" Μια ξέφρενη περιπέτεια ξεκινά όταν μια παρέα αξιαγάπητων κατοικίδιων παγιδεύεται σε ένα τρένο που τρέχει ασταμάτητα! Ο Χανς, ένας πανέξυπνος αλλά εκδικητικός ασβός, έχει στήσει το τέλειο σχέδιο για να πάρει το αίμα του πίσω. Όμως τα ζώα δεν είναι μόνα τους: στο πλευρό τους βρίσκεται ο Φάλκον, το πιο ευρηματικό ρακούν της παρέας, που με χιούμορ, θάρρος και εφευρετικότητα είναι έτοιμος να τα οδηγήσει μια απίθανη αποστολή διάσωσης. Πρόκειται για Γαλλοαμερικάνικη συμπαραγωγή 2025. Σκηνοθεσία: Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy. Σενάριο: David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti. Διάρκεια: 99 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά κοντά στα 20.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 10 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 17.00 το σαββατοκύριακο, και στις 19.15 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα - Tom and Jerry: Forbidden Compass" Το διάσημο άσπονδο δίδυμο του Τομ και Τζέρι σε νέες περιπέτειες. Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Στο ταξίδι της επιστροφής, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: Gang Zhang. Χρονολογία Παραγωγής: 2025. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά πάνω από 21.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Heidi: Rescue of the Lynx - Χάιντι: Η Διάσωση του μικρού λύγκα" Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι, γνωστή για την αγάπη της για κάθε είδους περιπέτεια, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα βοσκοτόπια και πανύψηλες βουνοκορφές. Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι τον ονομάζει Πέπερ και τον περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά. Καθώς τα παιχνιδιάρικα καμώματα του μικρού αρχίζουν να τραβούν την προσοχή των γύρω τους, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού. Παρέα με τον πιστό της φίλο, τον Πέτερ, η Χάιντι ξεκινά μέσα στη νύχτα ένα τολμηρό ταξίδι για να επιστρέψει τον Πέπερ στην οικογένειά του στη φύση πριν να είναι πολύ αργά. Στην πορεία, οπλισμένη με το θάρρος και την καλοσύνη που την χαρακτηρίζουν, αλλά και με την αδιαμφισβήτητη δύναμη της φιλίας, θα έρθει αντιμέτωπη με τους κινδύνους της φύσης και την απειλή της απληστίας των ανθρώπων. Διάρκεια: 79 λεπτά. Διανομή από Rosebud.21. Σκηνοθεσία: Τόμπι Σουάρτς, Αϊζέα Ρόκα Μπερίντι. Πρόκειται για παιδική ταινία ανιμέισον Γερμανοισπανικής συμπαραγωγής 2025. Οι περιπέτειες της διάσημης ηρωίδας εμπνέουν ένα σύγχρονο οικολογικό παραμύθι για μικρά παιδιά, ανέφερε ο Χρήστος Μήτσης στο Αθηνόραμα.