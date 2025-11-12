Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 13 έως και 19 Νοεμβρίου 2025

Έξι (6) οι νέες ταινίες της κινηματογραφικής εβδομάδας συν μία επανέκδοση, το φιλμ "Λυκόφως-Twilight" με τον Ρόμπερτ Πάτινσον

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 13 έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 είναι το εξής: Αίθουσα 5 στις 20.10 και στις 22.50 καθημερινά "Ο Άτρωτος - The Running Man" Σε μια κοινωνία του μέλλοντος, «Ο Άτρωτος» είναι το τηλεοπτικό σόου με την υψηλότερη τηλεθέαση - ένας διαγωνισμός όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιβιώσουν 30 ημέρες ενώ τους κυνηγούν επαγγελματίες δολοφόνοι, με κάθε τους κίνηση να μεταδίδεται σε ένα αιμοδιψές κοινό και κάθε μέρα επιβίωσης να φέρνει μεγαλύτερη χρηματική αμοιβή. Απεγνωσμένος να σώσει την άρρωστη κόρη του, ο εργάτης Ben Richards (τον υποδύετα ο Glen Powell) πείθεται από τον γοητευτικό αλλά αδίστακτο παραγωγό της εκπομπής, Dan Killian (Josh Brolin),να συμμετάσχει στο παιχνίδι ως έσχατη λύση. Όμως, το θράσος, το ένστικτο και η πυγμή του Ben τον μετατρέπουν σε είδωλο του κοινού - και σε απειλή για ολόκληρο το σύστημα. Καθώς η τηλεθέαση εκτοξεύεται στα ύψη, ο κίνδυνος αυξάνεται, και ο Ben πρέπει να ξεγελάσει όχι μόνο τους Κυνηγούς, αλλά και ένα έθνος που έχει εθιστεί να τον βλέπει να αποτυγχάνει. Καταλληλότητα: Κ12 Διανομή από την Feelgood. Σκηνοθεσία: Edgar Wright, ο οποίος είχε κάνει την επιτυχημένη ταινία "Baby Driver". Παίζουν οι ηθοποιοί: Glen Powell, Josh Brolin, Michael Cera, Colman Domingo, Katy O’Brian. Σενάριο: Michael Bacall, Stephen King, Edgar Wright. Το σενάριο είναι βασισμένο στο βιβλίο του μετρ του τρόμου Στίβεν Κινγκ και είχε μεταφερθεί ξανά στο σινεμά από τον Πολ Μάικλ Γκλέιζερ το 1987 με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβατζενέγκερ. Διάρκεια: 133 λεπτά. Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ.

Αίθουσα 2 στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 22.30 καθημερινά "Nuremberg-Νυρεμβέργη" Ο Οσκαρικός ηθοποιός Ράμι Μάλεκ (είχε υποδυθεί τον Φρέντι Μέρκιουρι στο φιλμ "Bohemian Rhapsody") πρωταγωνιστεί στο ιστορικό δράμα "Νυρεμβέργη" σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Βάντερμπιλτ που το 2015 είχε γυρίσει το πολιτικών αποχρώσεων φιλμ "Truth - Η Αλήθεια" με την Κέιτ Μπλάνσετ και τον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η ταινία που ήδη ξεκίνησε να προβάλλεται στις Αμερικάνικες αίθουσες από την Sony Pictures Classics (εισπράξεις 4 εκατ. δολαρίων έως τώρα) μας μεταφέρει στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε, καθώς κορυφώνονται οι ετοιμασίες για τις ιστορικές Δίκες της Νυρεμβέργης, ένας Αμερικανός ψυχίατρος πρέπει να καθορίσει αν οι ναζί κρατούμενοι είναι σε θέση να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίπλοκη διανοητική και ηθική μάχη με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, το δεξί χέρι του Χίτλερ. Τον Γκέρινγκ υποδύεται ο τιμημένος με Όσκαρ α' ανδρικού, Ράσελ Κρόου. Παίζουν ακόμα οι Λέο Γούνταλ, Κόλιν Χανκς, Ρίτσαρντ Γκραντ και o Μάικλ Σάνον. H ταινία που έχει διάρκεια 148 λεπτά, είναι βασισμένη στο βιβλίο "Ο Ναζί και ο Ψυχίατρος" του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζακ Ελ-Χάι που εκδόθηκε το 2013. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Το φιλμ συγκεντρώνει στο rotten tomatoes μέσο όρο 69%.

Αίθουσα 7 στις 19.50 καθημερινά "Ανεμώνη - Anemone" Ένας μεσήλικας οικογενειάρχης (στο ρόλο ο Σον Μπιν) ξεκινά ένα ταξίδι στα δάση της βόρειας Αγγλίας με σκοπό να επανενωθεί με τον ερημίτη αδελφό του (ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επέστρεψε στο σινεμά μετά από 8 χρόνια & την ταινία "Η Αόρατη Κλωστή-Phantom Thread"). Δεμένοι από ένα μυστηριώδες, περίπλοκο παρελθόν, οι δύο άντρες μοιράζονται μια τεταμένη, αλλά και περιστασιακά τρυφερή σχέση η οποία άλλαξε για πάντα μετά από συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν δεκαετίες πριν. Καταλληλότητα: Κ12. Διάρκεια: 125 λεπτά. Κατηγορία: Δράμα Διανομή από Tanweer. Σκηνοθεσία: Ronan Day-Lewis, ο οποίος είναι γιος του Ντάνιελ Ντέι Λιούις. Παίζουν οι ηθοποιοί: Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green, Adam Fogerty, Daniel Day-Lewis και η Samantha Morton.

Αίθουσα 5 στις 16.30 το σαββατοκύριακο, και στις 19.00 και 21.00 καθημερινά "Jujutsu Kaisen: Execution-Εκτέλεση" Νέο anime σίκουελ του εξαιρετικά δημοφιλούς franchise. Ένα πέπλο πέφτει ξαφνικά πάνω από την πολυσύχναστη περιοχή της Σιμπούγα κατά τη διάρκεια του Halloween, παγιδεύοντας αμέτρητους πολίτες στο εσωτερικό της. Ο Σατόρου Γκότζο, ο ισχυρότερος μάγος εξορκισμών, μπαίνει στο χάος. Αλλά τον περιμένουν χρήστες κατάρας και πνεύματα που σχεδιάζουν να τον εγκλωβίσουν. Ο Γιούτζι Ιταντόρι, συνοδευόμενος από τους συμμαθητές του και άλλους κορυφαίους μάγους εξορκισμών, μπαίνουν στη μάχη σε μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση κατάρων, το Συμβάν στη Σιμπούγια. Στον απόηχό του, δέκα αποικίες σε όλη την Ιαπωνία μετατρέπονται σε άνδρα καταραμένων, σε ένα σχέδιο που ενορχηστρώθηκε από τον Noritoshi Kamo, τον πιο κακό μάγο όλων των εποχών. Καθώς ο θανατηφόρος Αγώνας Εξόντωσης ξεκινά, ο μάγος ειδικής κατηγορίας Yuta Okkotsu αναλαμβάνει την εκτέλεση του Yuji για τα εγκλήματα που του αποδίδονται. Η απελπισμένη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αγαπημένων μαθητών του Satoru Gojo έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Καταλληλότητα: Κ15. Διάρκεια: 90 λεπτά. Σκηνοθεσία: Shouta Goshozono.

Aίθουσα 8 στις 22.00 καθημερινά "Exit 8" Ιαπωνική ταινία τρόμου βασισμένη στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι. Η υπόθεση διαδραματίζεται σε έναν υπόγειο σταθμό τρένου όπου ο "Χαμένος Άντρας" είναι παγιδευμένος σε ένα διάδρομο, ο οποίος μοιάζει ατελείωτος και από τον οποίο για να διαφύγει, θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά κανόνες. Οι κανόνες της αποστολής του είναι απλοί: να μην παραβλέψει τίποτα που να ξεφεύγει από το συνηθισμένο. Αν ανακαλύψει μια ανωμαλία, θα πρέπει να γυρίσει αμέσως πίσω. Αν δεν ανακαλύψει τίποτα, συνεχίζει. Στη συνέχεια, θα βγει από την Έξοδο 8. Αλλά ακόμα και μια μικρή παράλειψη θα τον στείλει πίσω στην αρχή. Θα καταφέρει ποτέ να φτάσει στον στόχο του και να ξεφύγει από αυτόν τον ατελείωτο διάδρομο; Βασισμένη στο ομώνυμο video game που δημιουργήθηκε από την KOTAKE CREATE. Διανομή από Feelgood. Διάρκεια: 95 λεπτά. Σκηνοθεσία: Genki Kawamura. Παίζουν οι ηθοποιοί: Naru Asanuma, Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi.

Αίθουσα 2 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας-Miss Moxy" Περιπέτεια κινουμένων σχεδίων Ολλανδοβελγικής συμπαραγωγής 2025. Όταν η Μόξι, μια σκανταλιάρα γάτα, χάνεται κατά λάθος στις οικογενειακές διακοπές στη Γαλλία, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη — και στην πορεία, μαθαίνει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν τις πιο ηρωικές ιστορίες. Το φιλμ είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας γάτας που εξαφανίστηκε στη Γαλλία και έναν χρόνο αργότερα επανεμφανίστηκε απροσδόκητα στο σπίτι της στην Ολλανδία. Διάρκεια: 85 λεπτά. Διανομή από Neo Films. Σκηνοθεσία: Βίνσεντ Μπαλ, Γουίπ Βερνόι.

Aίθουσα 8 στις 19.30 καθημερινά "Λυκόφως-Twilight" Eπανέκδοση της ταινίας του 2009 που είχε γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η νεαρή Ιζαμπέλα ανακαλύπτει μια μυστηριώδη οικογένεια και ερωτεύεται ένα από τα μέλη της, τον Έντουαρντ. Μια συγκλονιστική αποκάλυψη όμως την περιμένει: ο Έντουαρντ και η οικογένειά του είναι βρικόλακες, οι οποίοι έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Παραμένουν αθάνατοι, αλλά δεν πίνουν ανθρώπινο αίμα λόγω του ηθικού τους κώδικα και μπορούν να κυκλοφορούν στον ήλιο. Η Ιζαμπέλα θα πρέπει να ρισκάρει τα πάντα για να είναι μαζί του, ενώ ο Έντουαρντ θα πρέπει να παλέψει με τη δίψα του για αίμα. Το φιλμ αυτό είναι μια ιστορία αγάπης, σαν το "Ρωμαίος & Ιουλιέτα" στην πιο τρομακτική του εκδοχή, ανάμεσα σε ανθρώπους και βρικόλακες. Καταλληλότητα:Κ12. Διάρκεια: 122 λεπτά. Σκηνοθεσία: Catherine Hardwicke. Παίζουν οι ηθοποιοί: Kristen Stewart, Taylor Lautner, Robert Pattinson. Διανομή: Feelgood.

Αίθουσα 6 στις 20.45 και στις 23.10 "Predator: Badlands - Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη" Αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Dan Trachtenberg που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ. Διανομή από Feelgood. Διάρκεια: 107 λεπτά. Σκηνοθεσία: Dan Trachtenberg. Πρωταγωνιστούν η Elle Fanning και ο Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Σενάριο: Patrick Aison, Jim Thomas, John Thomas. Είναι η 6η ταινία live-action, η έβδομη ταινία συνολικά και η ένατη συνέχεια του franchise Predator που είχε ξεκινήσει με την ταινία "Predator" (1987), σε σκηνοθεσία John McTiernan & με πρωταγωνιστή τότε τον Άρνολντ Σβαρτεσένγκερ. Στην καινούρια ταινία πρωταγωνιστούν η 27χρονη Elle Fanning και ο 24χρονος Dimitrius Schuster-Koloamatangi από το Ώκλαντ της Ν. Ζηλανδίας. Η πρεμιέρα του "Predator: Badlands" έλαβε χώρα στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες στις 3/11/2025. Το καινούριο φιλμ της σειράς Predator μεταφέρει το κοινό σε έναν μακρινό πλανήτη, σε ένα μέλλον όπου η επιβίωση βασίζεται στο κυνήγι και την κυριαρχία. Πιστό στο αρχικό πνεύμα του franchise, αλλά με μια πιο ενδοσκοπική προσέγγιση, το "Predator: Badlands" εξερευνά τη σχέση μεταξύ ενστίκτου, παράδοσης και εξέλιξης σε ένα εντελώς ανανεωμένο σύμπαν. Η ταινία ξεκίνησε εντυπωσιακά στο εξωτερικό με τις έως τώρα εισπράξεις στα 83 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Στη χώρα μας το φιλμ «Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη», έκοψε στο ντεμπούτο του σε 67 αίθουσες πανελλαδικά, 8.044 εισιτήρια σύμφωνα με τον πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 3 στις 17.50 το σαβατοκύριακο, και στις 20.30 και 23.15 καθημερινά "Βουγονία" Βασισμένη στην cult πλέον σάτιρα φαντασίας "Save the Green Planet" (2003) του Νοτιοκορεάτη Τζανγκ Τζουν-ουάν, η "θεόπικρη" κωμωδία επιστημονικής φαντασίας του 52χρονου διεθνούς σκηνοθέτη μας Γιώργου Λάνθιμου περιγράφει με το γνωστό, off beat χιούμορ του, την προσπάθεια ενός ερασιτέχνη μελισσοκόμου (τον υποδύεται ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέσι Πλέμονς) να απάγει, με τη βοήθεια του διανοητικά καθυστερημένου ξαδέλφου του (Άινταν Ντέλμπις), τη διευθύνουσα σύμβουλο του φαρμακευτικού κολοσσού στον οποίο δουλεύει (η 2 φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν). Φανατικός συνωμοσιολόγος, ο Τέντι πιστεύει πως η Μισέλ Φούλερ είναι στην πραγματικότητα εξωγήινη και έχει σκοπό να εξοντώσει την ανθρώπινη φυλή. Διάρκεια: 118 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Ο δημιουργικός Γιώργος Λάνθιμος συναντά ξανά τους Έμα Στόουν και Τζέσι Πλέμονς μετά τις "Ιστορίες Καλοσύνης". Η Στόουν είχε συνεργαστεί μαζί του και στην "Ευνοούμενη" καθώς και στο τολμηρό "Poor Things". Η ταινία στο εξωτερικό έχει έως τώρα πραγματοποιήσει εισπράξεις 23,5 εκατ. δολαρίων ενώ στη χώρα μας ξεκίνησε με 33.402 εισιτήρια και πήρε την 1η θέση στο εγχώριο box office.

Αίθουσα 2 στις 23.10 καθημερινά "Νεκρό Τηλέφωνο 2 - Black Phone 2" Αφού ξεπέρασε σε εισπράξεις παγκοσμίως τα 161 εκατομμύρια δολάρια το 2021 το φιλμ τρόμου "Νεκρό Τηλέφωνο" απέκτησε φέτος σίκουελ με τίτλο "Black Phone 2" σε σκηνοθεσία & πάλι του Scott Derrickson. Το σενάριο συνυπογράφουν οι C. Robert Cargill και Scott Derrickson. Όπως και στην πρώτη ταινία, παίζουν και εδώ ο 54χρονος Αμερικανός σταρ Ethan Hawke, και οι Mason Thames, Madeleine McGraw και Jeremy Davies ενώ στο καστ προστέθηκε ο 62χρονος Μεξικανός ηθοποιός Demián Bichir που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το "A Better Life" (2011). Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. H ταινία συγκεντρώνει 85% στο rotten tomatoes. Το φιλμ στο εξωτερικό έχει κάνει ως τώρα εισπράξεις 120,7 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.

Αίθουσα 1 στις 21.30 καθημερινά "Μια Μάχη Μετά την Άλλη-One Battle After Another" Συνεχίζεται η προβολή της κοινωνικής αυτής περιπέτειας και με στοιχεία σάτιρας, που έχει σκηνοθετήσει εντυπωσιακά ο Πολ Τόμας Άντερσον. Πρώην μέλος ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης, ο Μπομπ (στο ρόλο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο) ζει πλέον με ψεύτικη ταυτότητα, μεγαλώνοντας μόνος του την έφηβη κόρη του. Αλλά το παρελθόν του, με τη μορφή του μιλιταριστή συνταγματάρχη Λόκτζο (ο Σον Πεν), θα επιστρέψει με απειλητικές διαθέσεις. Πρόκειται για την 10η ταινία του 55χρονου Αμερικανού δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον ("Πίτσα Γλυκόριζα", "Θα Χυθεί Αίμα", "Ξέφρενες Νύχτες", "Μανόλια") και κατά πολλούς ήδη θεωρείται η καλύτερη έως τώρα δημιουργία του Πολ Τόμας Άντερσον. Διεκδικεί 6 βραβεία Gotham και μάλλον θα έχει καλή πορεία και στα ερχόμενα Όσκαρ. Εξαιρετική η σκηνή της καταδίωξης προς το φινάλε στην επαρχιακή οδό με τις ανηφόρες και κατηφόρες. Ένα πραγματικό σεμινάριο σκηνοθεσίας και μοντάζ. Η ταινία έως τις 9/11/2025 στη χώρα μας έχει κόψει 176.107 εισιτήρια. Οι εισπράξεις στο εξωτερικό είναι στα 196,8 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 162 λεπτά. Παίζουν και ο Μπενίτσιο Ντελ Τόρο & η νεαρή ηθοποιός Chase Infiniti στο ρόλο της Ουίλα Φέργκιουσον, κόρης του Μπομπ Φέργκιουσον (Ντι Κάπριο).

Αίθουσα 1 στις 19.00 καθημερινά "Μετανιώνοντας για Σένα - Regretting You" Ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 βασισμένη στο ομώνυμο best-seller βιβλίο της Αμερικανίδας συγγραφέως Colleen Hoover. Το φιλμ της Paramount Pictures International (διανομή στην Ελλάδα από την Feelgood), στο εξωτερικό έχει μέχρι στιγμής φτάσει σε εισπράξεις τα 71,3 εκατ. δολάρια. Η ταινία «Μετανιώνοντας για Σένα» μάς συστήνει τη Morgan Grant (Allison Williams) και την κόρη της Clara (Mckenna Grace),οι οποίες καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά, να επαναπροσδιορίσουν την αγάπη και να ανακαλύψουν εκ νέου η μία την άλλη. Μία ταινία που αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης, αντοχής και αυτοανακάλυψης μετά από μια τραγωδία, με πρωταγωνιστές τον Dave Franco και τον 18χρονο ηθοποιό από το Τέξας, Mason Thames-Μέισον Θέιμς (The Black Phone). Καταλληλότητα: Κ12. Διάρκεια: 117 λεπτά. Κατηγορία: Δραματική, ρομαντική κομεντί. Σκηνοθεσία: Josh Boone. Ηθοποιοί: Scott Eastwood, Mason Thames, Allison Williams, Mckenna Grace, Willa Fitzgerald. *Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως τις 9/11, 22.500 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 23.00 καθημερινά "Dracula" Μετά από μια καταστροφική απώλεια που στοιχίζει την ψυχική του ισορροπία, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα αποκηρύσσει τον Θεό και καταδικάζεται σε μία αιώνια ζωή ως Δράκουλας. Τώρα, η άγνωστη ιστορία αγάπης του διαβόητου βαμπίρ ξεδιπλώνεται καθώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αψηφώντας το πεπρωμένο και τη θνητότητα, αναζητώντας την χαμένη του αγάπη. Μια τολμηρή, γοτθική, οπτικά εντυπωσιακή προσέγγιση του Δράκουλα που ζωντανεύει την εξαιρετική αγάπη και τις θυσίες που δημιούργησαν έναν θρύλο. Πρόκειται για μια νέα, επική ταινία που βασίζεται στο μυθιστόρημα Dracula του 1897 του Bram Stoker. Πρωταγωνιστεί ο Caleb Landry Jones που ερμηνεύει τον βασικό χαρακτήρα. Επίσης παίζουν ο 2 φορές τιμημένος με Όσκαρ β' ανδρικού, Christoph Waltz, ο Guillaume de Tonquédec και η Zoë Bleu. Η ταινία σε σκηνοθεσία του 66χρονου Λικ Μπεσόν καλύπτει αιώνες ιστορίας, συνδυάζοντας γοτθικό ρομαντισμό, δράση και σκοτεινό χιούμορ. Ο Δράκουλας σκιαγραφείται όπως ποτέ άλλοτε: τραγικός, γοητευτικός και βαθιά ανθρώπινος, διαβάσαμε για την ταινία στο Αθηνόραμα. Το "Dracula" που έχει ήδη βγει στις Γαλλικές αίθουσες, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Λικ Μπεσόν ("Απέραντο Γαλάζιο", "Λεόν", "Το Πέμπτο Στοιχείο", "Lucy", "Ιωάννα της Λωραίνης"). Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 129 λεπτά. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 9/11, 70.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 17.40 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Heidi: Rescue of the Lynx - Χάιντι: Η Διάσωση του μικρού λύγκα" Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι, γνωστή για την αγάπη της για κάθε είδους περιπέτεια, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα βοσκοτόπια και πανύψηλες βουνοκορφές. Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι τον ονομάζει Πέπερ και τον περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά. Καθώς τα παιχνιδιάρικα καμώματα του μικρού αρχίζουν να τραβούν την προσοχή των γύρω τους, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού. Παρέα με τον πιστό της φίλο, τον Πέτερ, η Χάιντι ξεκινά μέσα στη νύχτα ένα τολμηρό ταξίδι για να επιστρέψει τον Πέπερ στην οικογένειά του στη φύση πριν να είναι πολύ αργά. Στην πορεία, οπλισμένη με το θάρρος και την καλοσύνη που την χαρακτηρίζουν, αλλά και με την αδιαμφισβήτητη δύναμη της φιλίας, θα έρθει αντιμέτωπη με τους κινδύνους της φύσης και την απειλή της απληστίας των ανθρώπων. Διάρκεια: 79 λεπτά. Διανομή από Rosebud.21. Σκηνοθεσία: Τόμπι Σουάρτς, Αϊζέα Ρόκα Μπερίντι. Παιδική ταινία ανιμέισον Γερμανοισπανικής συμπαραγωγής 2025. Οι περιπέτειες της διάσημης ηρωίδας εμπνέουν ένα σύγχρονο οικολογικό παραμύθι για μικρά παιδιά, ανέφερε ο Χρήστος Μήτσης στο Αθηνόραμα.

Αίθουσα 7 στις 17.15 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα - Tom and Jerry: Forbidden Compass" Το διάσημο άσπονδο δίδυμο του Τομ και Τζέρι σε νέες περιπέτειες. Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Στο ταξίδι της επιστροφής, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: Gang Zhang. Χρονολογία Παραγωγής: 2025. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 9/11/2025, 23.357 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 16.10 το σαββατοκύριακο, και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Κακά Παιδιά 2 - The Bad Guys 2" Σίκουελ του "αλήτικου" animation "The Bad Guys" που στο εξωτερικό έχει πάει εξαιρετικά φτάνοντας τα 234 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Την ώρα που η συμμορία των Κακών Παιδιών προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή μακριά από τις... αταξίες, μια ομάδα κακοποιών τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στη δράση για μια τελευταία κομπίνα. Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans. Σενάριο: Aaron Blabey. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει! Οι εισπράξεις του 1ου φιλμ το 2022 ήταν 250 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 4 στις 16.00 το σαββατοκύριακο και στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Grand Prix: Ο Γύρος της Ευρώπης" Γερμανικής παραγωγής 2025 ανιμέισον φιλμ σε σκηνοθεσία Waldemar Fast. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Η Έντα, ένα νεαρό ποντίκι με μεγάλα όνειρα, αρπάζει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Γκραν Πρι μεταμφιεσμένη στον ήρωά της, τον Εντ. Παρά το δόλιο σαμποτάζ του αντιπάλου της, είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι ακόμη και ο πιο μικρόσωμος οδηγός αγώνων μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Η ταινία έκοψε στο ξεκίνηαμ προβολής της, σε 72 αίθουσες πανελλαδικά, 6.111 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 16.20 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Φίλος μου ο Ταφίτι - Tafiti Across the Desert" Ο ατίθασος Ταφίτι, μία νεαρή σουρικάτα, δεν ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες του παππού του και φέρνει στο σπίτι ένα αγριογούρουνο που ονομάζεται Μπρίστλς. Εκεί, ο Μπρίστλς προκαλεί ακούσια ένα ατύχημα με ένα δηλητηριώδες φίδι, το οποίο δαγκώνει τον παππού. Σύμφωνα με έναν παλιό μύθο, μόνο ένα μπλε λουλούδι θα μπορούσε να γιατρέψει όλες τις πληγές και να τον σώσει. Αποφασισμένος να σώσει τον παππού, ο Ταφίτι με τον Μπρίστλς ξεκινούν για μία απίθανη περιπέτεια προκειμένου να αναζητήσουν το λουλούδι. Όμως θα πρέπει να διασχίσουν την επικίνδυνη έρημο και να συναντήσουν αρκετά εμπόδια. Διάρκεια: 81 λεπτά. Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια. Διανομή: Tanweer. H ταινία είναι Γερμανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία: Νίνα Γουέλς, Τίμο Μπεργκ. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως τις 9/11, 12.601 εισιτήρια.