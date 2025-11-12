Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες

Εξέγερση είναι σε εξέλιξη από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες.

Όπως αναφέρει το epiloges.tv, μετανάστες που διαμένουν στη δομή μεταναστών στις Σέρρες, έκοψαν τα συρματένια πλέγματα και διέφυγαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Infonews24, η εξέγερση ξεκίνησε από μία ομάδα, «θερμή» όπως χαρακτηρίστηκε, μεταναστών, οι οποίοι φαίνεται πως αντέδρασαν μετά την απόρριψη των αιτήσεων που κατέθεσαν για τη χορήγηση ασύλου.

Στη συνέχεια φαίνεται πως την ομάδα αυτή, την πλαισίωσαν και άλλοι μετανάστες της δομής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Infonews24, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της καταμέτρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποιοι κατόρθωσαν να διαφύγουν.