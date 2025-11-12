Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες

Έκοψαν τα πλέγματα και έφυγαν

Εξέγερση είναι σε εξέλιξη από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες.

Όπως αναφέρει το epiloges.tv, μετανάστες που διαμένουν στη δομή μεταναστών στις Σέρρες, έκοψαν τα συρματένια πλέγματα και διέφυγαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Infonews24, η εξέγερση ξεκίνησε από μία ομάδα, «θερμή» όπως χαρακτηρίστηκε, μεταναστών, οι οποίοι φαίνεται πως αντέδρασαν μετά την απόρριψη των αιτήσεων που κατέθεσαν για τη χορήγηση ασύλου.

Στη συνέχεια φαίνεται πως την ομάδα αυτή, την πλαισίωσαν και άλλοι μετανάστες της δομής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Infonews24, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της καταμέτρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποιοι κατόρθωσαν να διαφύγουν.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Μαζεύουν, επιτέλους, τις κατεστραμμένες προβλήτες στη Μαρίνα

Δυτική Ελλάδα: 215 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε δύο εβδομάδες

Τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα: «Περπατούσαμε στην άκρη του δρόμου και πέσαμε»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σέρρες

Ειδήσεις