Δυτική Ελλάδα: 215 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε δύο εβδομάδες

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη Δυτική Ελλάδα, όπου το διάστημα 27 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου 2025 βεβαιώθηκαν 215 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από αστυνομικούς των Τμημάτων Τροχαίας και των Ο.Ε.Π.Τ.Α., ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επαγγελματίες διανομείς, καθώς και οι εργοδότες τους.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν 33.999 έλεγχοι, με 2.664 παραβάσεις οδηγών και 375 επιβατών που δεν φορούσαν κράνος. Από αυτές, 101 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), τα πρόστιμα για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη.

30 ευρώ πρόστιμο για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.





Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθημερινά σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα, με στόχο την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.