Άλιμος: Κουκουλοφόροι μπήκαν σε σχολείο και χτύπησαν άγρια 15χρονο

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένα παιδί 15 χρόνων από εξωσχολικούς, μέσα στο ίδιο του το σχολείο στον Άλιμο.

Το άγριο περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν πως εξωσχολικοί κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σχολείο του ανήλικου στον Άλιμο και αφού ξεκίνησαν να απειλούν και να βρίζουν τον χτύπησαν άγρια σε πρόσωπο και σώμα. Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για τον ξυλοδαρμό του μαθητή και αμέσως ξεκίνησε έρευνα.

Οι κουκουλοφόροι, αφού άφησαν στο έδαφος τον 15χρονο στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα σε κεφάλι και σώμα χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.