Δονούσα: 1,7 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο σε 63χρονο που είχε υποσιτισμένες 58 γάτες

Πρόστιμο που ξεπερνά το 1,7 εκατομμύρια ευρώ καλείται να πληρώσει ένας 63χρονος στη Δονούσα.

Ο κάτοικος του νησιού είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έφοδο ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του 63χρονου στη Δονούσα, αντίκρισαν μία άθλια εικόνα βρομιάς και πλήρους ακαταστασίας, συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι 58 γάτες.

Μάλιστα, το ποσό αναμένεται να υπερβεί το 1.740.000 ευρώ που είναι τώρα, μόλις βεβαιωθούν και οι επιπλέον παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίων υγείας των ζώων, έλλειψη τσιπ κ.λπ.