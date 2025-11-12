Δονούσα: 1,7 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο σε 63χρονο που είχε υποσιτισμένες 58 γάτες

Ο 63χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για αντίστοιχους λόγους τις αρμόδιες αρχές στο Μοσχάτο Αττικής
Πρόστιμο που ξεπερνά το 1,7 εκατομμύρια ευρώ καλείται να πληρώσει ένας 63χρονος στη Δονούσα.
Ο κάτοικος του νησιού είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.
Αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έφοδο ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του 63χρονου στη Δονούσα, αντίκρισαν μία άθλια εικόνα βρομιάς και πλήρους ακαταστασίας, συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι 58 γάτες.
Μάλιστα, το ποσό αναμένεται να υπερβεί το 1.740.000 ευρώ που είναι τώρα, μόλις βεβαιωθούν και οι επιπλέον παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίων υγείας των ζώων, έλλειψη τσιπ κ.λπ.
Ο 63χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για αντίστοιχους λόγους τις αρμόδιες αρχές στο Μοσχάτο Αττικής.
Πλέον, αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία Νάξου με τον κατηγορούμενο να είναι αντιμέτωπος με παραβίαση του νόμου περί προστασίας των ζώων, σε βαθμό κακουργήματος.
