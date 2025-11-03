Παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα στη ναυτιλία – Το Top 10 των μεγαλύτερων στόλων του 2025

Η Ελλάδα παραμένει για ακόμη μία χρονιά η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου, σύμφωνα με τα στοιχεία της UNCTAD (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη), που δημοσίευσε η σελίδα Commodity Trading Club.

Σύμφωνα με την έκθεση για το 2025, η Ελλάδα, η Κίνα και η Ιαπωνία ελέγχουν από κοινού πάνω από το 40% της παγκόσμιας ναυτιλιακής χωρητικότητας, καθορίζοντας τις ροές ενέργειας, πρώτων υλών και εμπορίου παγκοσμίως.

Οι 10 κορυφαίες ναυτιλιακές δυνάμεις (με βάση την ιδιοκτησία στόλου, 2025):

1. Ελλάδα – 5.124 πλοία | 398 εκατ. DWT | 16,4% του παγκόσμιου στόλου

2. Κίνα – 10.440 πλοία | 347 εκατ. DWT | 14,4%

3. Ιαπωνία – 4.083 πλοία | 241 εκατ. DWT | 9,9%

4. Σιγκαπούρη – 2.922 πλοία | 153 εκατ. DWT | 6,3%

5. Χονγκ Κονγκ (Κίνα) – 2.081 πλοία | 139 εκατ. DWT | 5,8%

6. Νότια Κορέα – 1.700 πλοία | 98 εκατ. DWT | 4,1%

7. Γερμανία – 2.016 πλοία | 71 εκατ. DWT | 3,0%

8. Ταϊβάν – 1.063 πλοία | 64 εκατ. DWT | 2,6%

9. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (UAE) – 1.598 πλοία | 57 εκατ. DWT | 2,4%

10. Ηνωμένο Βασίλειο – 1.275 πλοία | 57 εκατ. DWT | 2,4%

Η Ελλάδα παραμένει ο αδιαμφισβήτητος παγκόσμιος ηγέτης στη χωρητικότητα εμπορικών πλοίων, διατηρώντας το προβάδισμα χάρη στην παράδοση, την τεχνογνωσία και τη διορατικότητα των Ελλήνων εφοπλιστών.

Παρά το γεγονός ότι η Κίνα διαθέτει υπερδιπλάσιο αριθμό πλοίων, η ελληνόκτητη ναυτιλία κυριαρχεί σε όρους DWT (deadweight tonnage) — δηλαδή της πραγματικής μεταφορικής ικανότητας του στόλου — στοιχείο που αποτυπώνει τη μεγάλη χωρητικότητα και το μέγεθος των ελληνόκτητων πλοίων.

Σύμφωνα με την UNCTAD, η κυριαρχία της Ελλάδας βασίζεται:

στη στρατηγική τοποθέτηση των επενδύσεων σε όλους τους τύπους πλοίων (δεξαμενόπλοια, bulk carriers, LNG, containerships),

στην ικανότητα διαχείρισης σε κυκλικές αγορές, και

στην ισχυρή παρουσία σε διεθνή ναυτιλιακά κέντρα, όπως Πειραιάς, Λονδίνο και Σιγκαπούρη.

Η Κίνα και η Ιαπωνία ενισχύουν συνεχώς τη θέση τους, αντανακλώντας την οικονομική και βιομηχανική ισχύ τους. Η Κίνα επεκτείνει τον στόλο της μέσω κρατικών και ιδιωτικών ναυτιλιακών κολοσσών, ενώ η Ιαπωνία παραμένει πρωτοπόρος στην τεχνολογία και τη ναυπηγική καινοτομία, με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα.

Η Ασία, συνολικά, ελέγχει πάνω από το 50% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό της ρόλο στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και στις ροές ενέργειας.

Η παγκόσμια ναυτιλία δεν αφορά πλέον μόνο τη μεταφορά εμπορευμάτων, αλλά και τη στρατηγική επιρροή στις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών.

Οι χώρες που ελέγχουν τον στόλο ελέγχουν και την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου — και η Ελλάδα, με τον υπερεκατονταετή ναυτιλιακό της πυρήνα, παραμένει στην καρδιά αυτής της παγκόσμιας ισορροπίας.