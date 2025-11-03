Επιστροφή Ενοικίου: 28 Νοεμβρίου οι πληρωμές

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή της ενίσχυσης – έως και 800 ευρώ – σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Μετά και τις διορθώσεις που έκαναν οι φορολογούμενοι σε δηλώσεις που παρουσίαζαν ελλείψεις, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΑΑΔΕ ο έλεγχος και οι τελικές διασταυρώσεις στα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις μίσθωσης που αφορούν τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το TAXISnet.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην εγκυρότητα και ενεργή ισχύ της δήλωσης μίσθωσης, στη διασταύρωση εισοδημάτων και λογαριασμών IBAN, καθώς και στην αντιπαραβολή των ποσών που έχουν κατατεθεί ή εκκρεμούν προς επιστροφή.

Το ποσό της επιδότησης για κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, και φτάνει επίσης έως 800 ευρώ ανά φοιτητή. Τα εισοδηματικά όρια καθορίζονται ως εξής:

– Άγαμοι έως 20.000 ευρώ,

– Έγγαμοι έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση ανά τέκνο,

– Μονογονεϊκές οικογένειες από 31.000 ευρώ και άνω, ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη.

Η συνολική αξία περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στις φοιτητικές κατοικίες δεν ισχύει περιουσιακό όριο.

Η παροχή είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η υποβολή ψευδών στοιχείων συνεπάγεται επιστροφή του ποσού με τόκο 8,76% και αποκλεισμό από το πρόγραμμα για τρία χρόνια.



Το πρόγραμμα αφορά περίπου 948.000 νοικοκυριά, δηλαδή περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενους που νοικιάζουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.