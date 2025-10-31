Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα και τι πρέπει να κάνουν για να τα γλιτώσουν

Ηλεκτρονική Ταυτότητα για τα κτίριά τους θα πρέπει να εκδώσουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ,σύμφωνα με το enikonomia.gr προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου έως και το 10% της αντικειμενικής αξίας τους.

Μάλιστα σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία το μέτρο αυτό αφορά:

Όλα τα κάθε είδους κτίρια συνάθροισης κοινού. Κάποια από αυτά είναι οι αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οι οικονομικές- πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, τα συνεδριακά κέντρα και τα κτίρια εκθέσεων αλλά και τα θέατρα.

Τα κτίρια πολιτιστικών εκδηλώσεων. Κάποια από αυτά είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα κλειστά γυμναστήρια, οι αίθουσες εκθέσεων, οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, οι αίθουσες εκθέσεων, τα γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους.

Τα επαγγελματικά κτίρια. Κάποια από αυτά είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τα συνεργεία αυτοκινήτων.

Τα τουριστικά καταλύματα που έχουν επιφάνεια άνω των 300 τ.μ., κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας κ.λπ.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι υπόχρεοι για την έκδοσή της είναι:

Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής που έχει εκδοθεί.

Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής για την επιβολή κυρώσεων επί αυθαιρέτων.

Τα σχέδια κατόψεων. Αυτά αναφέρουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική κατάσταση.

Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών. Αυτά πρέπει να επισυναφθούν εάν υπάρχουν.

Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου όπου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της.

Τα σχέδια της οικοδομικής άδειας και της μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων. Αυτά πρέπει να επισυναφθούν μόνο εάν αυτό απαιτείται.

Το πιστοποιητικό της ενεργειακής απόδοσης για τη διηρημένη ιδιοκτησία.

Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου που συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής στον σχετικό νόμο, ή τη μελέτη στατικής επάρκειας εάν αυτό είναι αναγκαίο.

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της πολεοδομίας, τότε θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Τα πρόστιμα

Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν τηρήσει τις διατάξεις και τις προθεσμίες συμπλήρωσης της Ταυτότητας του Κτιρίου, τότε ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα του επιβάλλει πρόστιμο.

Αυτό μπορεί να αρχίζει από 200 ευρώ και να φτάνει μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ενώ με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το ύψος και η ειδική διαδικασία για την επιβολή είσπραξή του προστίμου