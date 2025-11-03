Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η εξόφληση

Αναμένεται η ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31.12.25.

Συγκεκριμένα, τα ποσά παραμένουν σταθερά στην πλατφόρμα myCAR, χωρίς αυξήσεις, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.

Για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη καθορίζονται ανάλογα με τον τον κυβισμό τους. Ενδεικτικά, ένα όχημα 1.200 κ.εκ. πληρώνει 135 ευρώ, ένα 1.600 κ.εκ. 280 ευρώ και ένα 2.000 κ.εκ. 690 ευρώ. Όσον αφορά τα οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂.

Για τα νεότερα οχήματα, που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, ισχύει ένα διαφορετικό σύστημα: όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως, ενώ τα πιο ρυπογόνα (πάνω από 281 γρ/χλμ) καταβάλλουν 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

Τα πρόστιμα για την καθυστερημένη πληρωμή είναι κλιμακωτά: 25% επί του ποσού αν τα τέλη πληρωθούν εντός Ιανουαρίου, 50% αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 130 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 125 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Τρεις βασικοί άξονες που πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί:

Σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, τα τέλη κυκλοφορίας του νέου έτους βαρύνουν όποιον είναι κάτοχος την 1η Ιανουαρίου.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, εκδίδονται ειδοποιητήρια για κάθε ΑΦΜ, ωστόσο αρκεί να πληρωθεί μία φορά το συνολικό ποσό, καθώς όλοι οι συνιδιοκτήτες είναι συνυπόχρεοι.

Όσοι δεν προτίθενται να κυκλοφορήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026 μπορούν να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω του myCAR έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, αποφεύγοντας έτσι τη βεβαίωση των τελών.

Αξίζει να σημειωθεί πως, αν εντοπιστεί όχημα σε κυκλοφορία μετά τη δήλωση ακινησίας, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ (30.000 σε περίπτωση υποτροπής), ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.

Η φετινή διαδικασία για τα τέλη κυκλοφορίας επαναλαμβάνει τη γνωστή τακτική χωρίς αλλαγές στα ποσά, αλλά με αυστηρές κυρώσεις για τους καθυστερημένους ή τους παραβάτες. Οι διαδικασίες θα υλοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του myCAR, όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν, να πληρώσουν ή να δηλώσουν ακινησία του οχήματός τους.