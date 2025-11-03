Βορίζια Ηρακλείου: Συναγερμός για την κηδεία του 39χρονου - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα

Προσωρινή παύση στις έρευνες για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου, έχουν βάλει σήμερα στελέχη της ΕΛΑΣ, σεβόμενοι τον θρήνο της οικογένειας του 39χρονου ο οποίος θα κηδευτεί το μεσημέρι στο χωριό του.

Ως δράστες των φονικών πυροβολισμών έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 6 άτομα. Το θύμα, οι 2 τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ και 3 άτομα ηλικίας 19, 25 κι 29 χρόνων οι οποίοι αναζητούνται.

Η αστυνομία υποψιάζεται πως έχουν βρει καταφύγιο στα βουνά του Ηρακλείου.

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, τα σχολεία στα Βορίζια και τον Ζαρό θα παραμείνουν κλειστά για την ασφάλεια των μαθητών. Υπάρχει ο φόβος πως η βεντέτα ανάμεσα στις 2 οικογένειες θα συνεχιστεί και σήμερα, εν όψει της κηδείας του 39χρονου πατέρα 5 παιδιών.

Ειδικό κλιμάκιο με παιδοψυχολόγους αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ώστε να μιλήσουν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, σε μια προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν για ακόμη μία φορά από αυτή τη Βεντέτα, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.

Οι 2 συλληφθέντες που παραμένουν στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 χρόνων για τον πόλεμο με τις 2.000 σφαίρες, αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη ώστε να αποδειχθεί ο ρόλος τους στο μακελειό που «έπνιξε» στο αίμα την περιοχή. Και οι 2 είναι συγγενείς της 56χρονης που επίσης έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς. Η γυναίκα βρέθηκε στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Οι 2 συλληφθέντες τραυματίες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι του 39χρονου

Η σορός του 39χρονου άνδρα, έφτασε την Κυριακή στο σπίτι που έμενε με την σύζυγό του και τα παιδιά του στα Βορίζια Ηρακλείου, ώστε η οικογένειά του να μπορέσει να τον κλάψει. Το μοιρολόι κράτησε όλο το βράδυ.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου, σε διπλανό χωριό τελέστηκε και η βάφτιση των 3 παιδιών του, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.