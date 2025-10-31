Back to Top
Μερομήνια: Νοέμβριος με ανατροπές- Έρχεται η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία

Ο μήνας αναμένεται... διπρόσωπος

Τα Μερομήνια, η παραδοσιακή μέθοδος πρόγνωσης του καιρού που βασίζεται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, δίνουν το δικό τους στίγμα για τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο μήνας αναμένεται διπρόσωπος:

* Οι πρώτες δέκα ημέρες δείχνουν ήπιες θερμοκρασίες, με διαστήματα λιακάδας και μικρά “ξεσπάσματα” βροχών, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

*Από τα μέσα του μήνα όμως, τα Μερομήνια “διαβάζουν” σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιο χειμωνιάτικο σκηνικό στα ηπειρωτικά.
*Περί τα μέσα προς τέλη Νοεμβρίου (16–24/11) διαφαίνεται έντονη κακοκαιρία με βροχές και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.
*Ο μήνας φαίνεται να κλείνει πιο ήπια, με παροδική βελτίωση του καιρού προς το τέλος και άνοδο της θερμοκρασίας στα νότια.
Οι παραδοσιακοί παρατηρητές των Μερομηνίων μιλούν για μεταβατικό Νοέμβριο, που ανοίγει τον δρόμο για έναν πιο “γεμάτο” χειμώνα από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά.

