Ασπρόπυργος: Πώς συνέβη η τραγωδία με την 10χρονη μαθήτρια- Η προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή

Συγκλονίζουν οι πληροφορίες για την ανείπωτη τραγωδία η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή (31/10) σε σχολείο του Ασπρόπυργου, με μια ανήλικη μαθήτρια να χάνει τις αισθήσεις της και να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το παιδί έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ.

Οι πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και του παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Ζητήθηκε η βοήθεια της Αστυνομίας και μοτοσυκλετιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ άνοιγαν το δρόμο στα δύο ασθενοφόρα, τα οποία έφτασαν τελικά, ταυτόχρονα, στο σχολείο, είκοσι λεπτά μετά την κλήση.

Η μαθήτρια ήταν χωρίς σφυγό και αναπνοή. Οι διασώστες άρχισαν, αμέσως την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και με προπομπό την Ομάδα ΔΙΑΣ να ανοίγει το δρόμο προς το νοσοκομείο, μετέφεραν το κορίτσι στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Εκεί, συνεχίστηκε η προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, στο νοσοκομείο άρχισαν να φτάνουν οι συγγενείς του κοριτσιού.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του παιδιού.

Η δεκάχρονη, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έφτασε εν ζωή στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε, πιθανότατα από παθολογικά αίτια. Στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου έχει οδηγηθεί ο 52χρονος δάσκαλος της φυσικής αγωγής και καταθέτει.

Ολοι οι γιατροί πάνω της

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, εξιστόρησε πώς οι γιατροί, λόγω της κρισιμότητας του περισταστικού, «έπεσαν» πάνω στην μικρή ασθενή και έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες να την επαναφέρουν.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Γιαννάκος, σχεδόν μια ώρα οι γιατροί στο Θριάσιο έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Λύγισαν

Και όταν διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν επιδέχεται καμία άλλη παρέμβαση, «λύγισαν» για τον αδόκητο θάνατο του παιδιού. Πάλεψαν να την κρατήσουν στη ζωή, όμως η 10χρονη είχε καταλήξει, με τους θεράποντες γιατρούς να βάζουν τα κλάματα για τον θάνατο του μικρού παιδιού.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Πριν από λίγα λεπτά έλαβε τέλος η προσπάθεια να επανέλθει το παιδί στη ζωή. Οι γιατροί έκαναν για περισσότερο από μία ώρα ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατέστη εφικτό να ανακτήσει παλμό. Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς, δεν μπορούσαν ούτε να μιλήσουν στην επικοινωνία που είχαμε για να με ενημερώσουν.Είναι τεράστια τραγωδία, αλλά είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε για τα αίτια. Θα πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα νεκροψίας-νεκροτομής», τόνισε ο κ. Γιαννάκος.