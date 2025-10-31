Λαύριο: Συνελήφθη 71χρονος προπονητής βόλεϊ για ασέλγεια σε 17χρονη αθλήτρια

Για «κατάχρηση ανηλίκων κατ' εξακολούθηση» συνελήφθη 71χρονος προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, τον Νοέμβριο του 2024, εκμεταλλευόμενος τη θέση του, ασέλγησε σε 17χρονη.

Ο προπονητής συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Λαυρεωτικής για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ' εξακολούθηση.

Ο εφιάλτης του 17χρονου κοριτσιού ξεκίνησε στα τέλη του 2024 και διήρκεσε μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2025, οπότε η κοπέλα δεν άντεξε και μίλησε στους δικούς της, οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του 71χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης που έγινε το πρωί της Παρασκευής (31/8) και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.