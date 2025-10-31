Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Παπαγεωργίου- Σύμβολο προσφοράς στον Ερυθρό Σταυρό

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα και σε όλους όσοι τη γνώριζαν η είδηση του θανάτου της Ειρήνης Παπαγεωργίου, σε ηλικία 90 ετών.

Η εκλιπούσα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

Η Ειρήνη Παπαγεωργίου είχε συνδέσει το όνομά της με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τη διαρκή προσφορά στον συνάνθρωπο.

Μαζί με τον σύζυγό της, Παρασκευά, είχαν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας δύο κόρες, τη Μαρκέλλα, που ασχολείται με την εκπαίδευση, και τη Νίκη, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο μέσω της οικογενειακής επιχείρησης. Η ζωή της είχε γεμίσει χαρά και από τα τρία της εγγόνια, την Ειρήνη, τη Μαρία και τον Πάρη.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας στην Πάτρα.