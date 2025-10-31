Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Παπαγεωργίου- Σύμβολο προσφοράς στον Ερυθρό Σταυρό

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Παπαγεω...

Γνωστή για το ήθος, την καλοσύνη και την εθελοντική της δράση

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα και σε όλους όσοι τη γνώριζαν η είδηση του θανάτου της Ειρήνης Παπαγεωργίου, σε ηλικία 90 ετών.

Η εκλιπούσα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

Η Ειρήνη Παπαγεωργίου είχε συνδέσει το όνομά της με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τη διαρκή προσφορά στον συνάνθρωπο. 

Μαζί με τον σύζυγό της, Παρασκευά, είχαν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας δύο κόρες, τη Μαρκέλλα, που ασχολείται με την εκπαίδευση, και τη Νίκη, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο μέσω της οικογενειακής επιχείρησης. Η ζωή της είχε γεμίσει χαρά και από τα τρία της εγγόνια, την Ειρήνη, τη Μαρία και τον Πάρη.

Η κηδεία της  θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας στην Πάτρα.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: 80 καταστήματα κατέβασαν ρολά! - Ανησυχητικά τα στοιχεία

Πάτρα: Στα πεζοδρόμια γύρω από τον ερυθρό σταυρό, κινδυνεύετε να τον... χρειαστείτε - ΦΩΤΟ

Πάτρα:Τροχαίο IX με δίκυκλο γνωστού εμπόρου - Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πένθος Ερυθρός Σταυρός Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ειδήσεις