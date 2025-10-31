Back to Top
Ατύχημα στο κέντρο της Πάτρας: Τραυματίας γνωστός έμπορος

Στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Πατρέως

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα στις 18:00 στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Πατρέως, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Στο δίκυκλο επέβαινε γνωστός έμπορος της Πάτρας, με κατάστημα στην οδό Πατρέως, ενώ στο ΙΧ επέβαιναν φοιτητές. Παρά το γεγονός ότι ο οδηγός του δικύκλου φορούσε κράνος, έπεσε στο οδόστρωμα και παρέμεινε εκεί μέχρι να φτάσει διασώστης.

Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ τοποθετήθηκε σε καρέκλα για ασφαλή παρακολούθηση μέχρι να μεταφερθεί εάν χρειαστεί σε νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, και η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

