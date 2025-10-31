Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή στα 52 του ο δικηγόρος Σπύρος Σορβατζιώτης- Το Σάββατο η κηδεία του

Θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από ασθένεια.

Ήταν μόλις 52 ετών και πατέρας ενός παιδιού.

Η οικογένειά του βυθίστηκε στο πένθος ενώ συνάδελφοί του εκφράζονται με θερμά λόγια για τον χαρακτήρα του και την επαγγελματική του διαδρομή.

Ήταν μάχιμος δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας από το 1997. Παράλληλα ήταν και μια δραστήρια προσωπικότητα. Είχε λάβει μερος σε παραστάσεις του Καρναβαλικού Κομιτάτου, ενώ ήταν στη διοργανωτική ομάδα του «Gentlemen`s Ride» που ειχε πραγματοποιθεί στην Ηλεία.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του διαδρομής είχε αναλάβει πολλές υποθέσεις, ενώ ήταν και δικηγόρος του Μάνου Δασκαλάκη. Η πρόωρη απώλειά του προκάλεσε λύπη και συγκίνηση.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 12.30 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών. Η ταφή θα γίνεισ το κοιμητήριο Πύργου