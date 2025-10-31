Πάτρα: «Αστακός» το Αρχαίο Ωδείο- Πλήρως θωρακισμένο απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο κλοπής- «Πρόβα» ο χθεσινός εισβολέας

Μια πρώτης τάξεως «πρόβα» για το νέο σύστημα ασφαλείας του Αρχαίου Ωδείου αποδείχθηκε το απρόσμενο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να εισέλθει παράνομα στον χώρο με σκοπό να τον διαρρήξει.

Ο επίδοξος διαρρήκτης, ωστόσο, έγινε άμεσα αντιληπτός από τη φύλακα του αρχαιολογικού χώρου, η οποία τον ακινητοποίησε και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Με αφορμή το περιστατικό, η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση, μιλώντας στο thebest.gr τόνισε ότι το Αρχαίο Ωδείο είναι πλέον πλήρως θωρακισμένο απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο κλοπής ή διάρρηξης.

«Στον αρχαιολογικό χώρο έχουμε εγκαταστήσει σύστημα ασφαλείας για πρώτη φορά, δεν υπήρχε στο παρελθόν. Μεταξύ άλλων, είναι παγιδευμένη όλη η περίμετρος της περίφραξης, επί της Γερμανού, της Αγίου Γεωργίου, της Παντοκράτορος και της Σωτηριάδου, πάνω από 300 μέτρα. Έτσι, από οπουδήποτε και να προσπαθήσει να εισχωρήσει κάποιος στον χώρο, χτυπάει συναγερμός και ο φύλακας καλεί την αστυνομία. Ο φύλακας, εκείνη την ώρα, μπορεί να εντοπίσει και από ποιο μέρος της περίφραξης μπήκε», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Κουμούση.

Όπως προσθέτει, ο «εισβολέας» προφανώς δεν γνώριζε την ύπαρξη του νέου συστήματος και τελικά… συνέβαλε στην επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς του: «Άθελά του, μας βοήθησε να δούμε εάν δουλεύει το σύστημα, γιατί μόλις την προηγούμενη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και είχαμε προλάβει να κάνουμε μόνο μια πρόβα».