Πάτρα: Άτομο εισέβαλε στο Αρχαίο Ωδείο για να το διαρρήξει

Έγινε άμεσα αντιληπτός από τον φύλακα του αρχαιολογικού χώρου
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αρχαίο Ωδείο, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να εισέλθει παράνομα στον χώρο με σκοπό να τον διαρρήξει.
Η προσπάθειά του έγινε άμεσα αντιληπτή από τον φύλακα του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσει η αστυνομία.
Αμέσως μετά, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άνδρες της υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, προχωρώντας στη σύλληψή του.
Βασιλιάς Κάρολος: Κήρυξε έκπτωτο από τους βασιλικούς τίτλους τον αδελφό του Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν
Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη που επιχειρούσε να επιβιβαστεί
Βασανιστήρια, μονομαχίες και εκτελέσεις: Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr