Πάτρα: Άτομο εισέβαλε στο Αρχαίο Ωδείο για να το διαρρήξει

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αρχαίο Ωδείο, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να εισέλθει παράνομα στον χώρο με σκοπό να τον διαρρήξει.

Η προσπάθειά του έγινε άμεσα αντιληπτή από τον φύλακα του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Αμέσως μετά, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άνδρες της υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, προχωρώντας στη σύλληψή του.