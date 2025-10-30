Βασιλιάς Κάρολος: Κήρυξε έκπτωτο από τους βασιλικούς τίτλους τον αδελφό του Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν

Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει τον τίτλο του και πρέπει να μετακομίσει από τη Βασιλική Στοά, όπως γνωστοποιεί σε ανακοίνωσή του το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, μετά από απόφαση του βασιλιά Καρόλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την «επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου του πρίγκιπα Άντριου, των τιμητικών διακρίσεων και των τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου», ανέφερε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στην δήλωσή του.

Ο αδερφός του βασιλιά θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίντσορ. Χάνει τον τίτλο του πρίγκιπα και εγκαταλείπει την έπαυλή του στο Ουίνδσορ, τη Royal Lodge, λίγες μόνο εβδομάδες αφότου παραιτήθηκε από τους άλλους βασιλικούς τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου του Δούκα της Υόρκης.

«Η μίσθωση του Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Τώρα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο πρίγκιπας Άντριου θα εγκαταλείψει την κατοικία του στο Royal Lodge στο Windsor, αφού του επιδόθηκε επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Του έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση να μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του, για το σκάνδαλο στην υπόθεση Έπσταϊν.

Η βασιλική οικογένεια σε ανακοίνωσή της «καθιστά σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά της ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Οι κόρες του Άντριου θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, η πριγκίπισσα Ευγενία και η πριγκίπισσα Βεατρίκη θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, καθώς είναι κόρες του γιου ενός μονάρχη.

Η ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ

«Η Αυτού Μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του Στυλ, των Τίτλων και των Τιμών του Πρίγκιπα Ανδρέα.

Ο Πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ. Η μίσθωση της Βασιλικής Στοάς από μέρους του, μέχρι σήμερα, του παρέχει νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει.

Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική στέγαση. Αυτές οι επικρίσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η βαθιά τους συμπάθεια ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τα επιζώντα κάθε μορφής κακοποίησης».