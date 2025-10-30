Τέμπη: Τι ειπώθηκε και προκάλεσε οργή στις οικογένειες των θυμάτων

Η απόφαση των κατηγορουμένων να ζητήσουν για τρίτη φορά αναβολή της δίκης σχετικά με τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, σε συνδυασμό με τα σχόλια των συνηγόρων υπεράσπισής τους, προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων.

Η δίκη τελικά αναβλήθηκε και θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου.

Τόσο η πλευρά των συγγενών των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας, όσο και η εισαγγελέας της έδρας ζήτησαν την απόρριψη του αιτήματος, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα έναρξης ή μη της δίκης, όπως υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Τις διαμαρτυρίες πυροδότησε μια φράση του συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ κ. Τερεζάκη, που είπε: «Μια τρίχα ξεχωρίζει τον έξυπνο από τον εξυπνάκια. Κι εσείς έχετε αλογοουρά! Αυτά που επικαλείστε είναι χυδαία».

Οι συγγενείς των θυμάτων αντέδρασαν, λέγοντας: «Αίσχος! Ντροπή! Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα! Θα σκύβετε το κεφάλι… Αν έχετε παιδιά, πάτε σπίτι σας και κοιτάξτε τα στα μάτια! Να δώσετε τα βίντεο που σβήσατε!».

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, oι δικηγόροι των δύο από των τρεις κατηγορούμενους είχαν προαναγγείλει αυτή τη στάση τους από τις 15 Οκτωβρίου. Μέσα στο δικαστήριο ακούστηκαν βαριές εκφράσεις μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών, ακόμα και ανάμεσα σε συνήγορο υπεράσπισης και την εισαγγελέα.

Οι συγγενείς έκαναν λόγο για εμπαιγμό από πλευράς των κατηγορουμένων που αγνόησαν την προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου που διέταξε την αυτοπρόσωπη παρουσία τους για την εξακρίβωση της αλήθειας. Οι συγγενείς έκαναν λόγο για μπούλινγκ από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης προς τους δικαστές και για μία διαδικασία που είχε στόχο να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης.

«Αν βλέπουμε τέτοιες τακτικές σε αυτή την δίκη φανταστείτε τι μας περιμένει στην κύρια δίκη που θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου» έλεγαν χαρακτηριστικά οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο Νίκος Τσαντσαράκης, εκπρόσωπος της Interstar, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ ο Παναγιώτης Τερεζάκης για ηθική αυτουργία και στα δύο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, Σπύρος Πατέρας ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην απείθεια.