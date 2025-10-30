Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος που ασελγούσε σε ανήλικη, πείθοντάς την ότι είναι «illuminati»

Σε ασελγείς πράξεις εις βάρος ανήλικης, τις οποίες μάλιστα κατέγραφε με το κινητό, προχωρούσε 63χρονος ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές στα Πετράλωνα.

Ο δράστης συνελήφθη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής, καθώς εις βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών, για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη, σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Ο 63χρονος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονιών

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε διερεύνηση πληροφοριών, καθώς ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στην περιοχή των Πετραλώνων, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη του.

Ο 63χρονος κατά τα έτη 2016 και 2017, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς ανήλικης και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, ώστε να την επιβλέπει, την έπεισε ότι είναι μέλος της μυστικιστικής οργάνωσης «illuminati» και ότι παραδίδει μαθήματα σεξουαλικής αγωγής.

Ο δράστης προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, τις οποίες πολλές φορές κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.