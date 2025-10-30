Back to Top
Οβρυά: Τραυματισμός δικυκλιστή μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Στο νοσοκομείο ο αναβάτης της μηχανής

Τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε, το απόγευμα της Πέμπτης, στην οδό Δημοκρατίας, στην Οβρυά της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης του δικύκλου, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών διενεργούν προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

