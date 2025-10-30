Πάτρα: Συνελήφθη ο άνδρας που έβγαλε όπλο σε μπαρ- Έρευνες για τον συνεργό

Συνελήφθη στην Πάτρα αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης επιτέθηκε μαζί με συνεργό του σε ημεδαπό μέσα σε κατάστημα, τον τραυμάτισε και στη συνέχεια έβγαλε πιστόλι, το οποίο όπλισε και κατεύθυνε προς το θύμα.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς, λίγο αργότερα, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν ναρκωτικά, ασύρματοι και χειροπέδες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς ενώ βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζί με συνεργό του, επιτέθηκε σε ημεδαπό άνδρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Το θύμα έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας. Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να έβγαλε πιστόλι που είχε στη μέση του, να το όπλισε και να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του θύματος. Παρευρισκόμενοι στο κατάστημα τον απέτρεψαν από το να κάνει χρήση του όπλου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στο σημείο από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και συνελήφθη.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, στις 29-10-2025, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου για τα όπλα και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, ευρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενεργώντας από κοινού με συνεργό του, προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε ημεδαπό άνδρα, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό ο συλληφθείς αμέσως μετά την πρόκληση των σωματικών βλαβών χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο (πιστόλι) το οποίο έφερε στην μέση του, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του θύματος και

το όπλισε, πλην όμως τα άτομα που βρίσκονταν στο κατάστημα τον απέτρεψαν από το να κάνει χρήση αυτού.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο κατάστημα και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Πατρών, βρήκαν και κατάσχεσαν μικροποσότητα κοκαΐνης, -1000- ευρώ, δύο φορητούς ασυρμάτους και μεταλλικές χειροπέδες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.