Στο επίκεντρο το κτίριο του Παλαιού Λιμένα - Πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Το κτίριο του Παλαιού Λιμένα Πατρών είναι το θέμα της ημερίδας του Σύλλογου Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ) που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα).

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από το μέλλον του ιστορικού κτιρίου του Παλαιού Λιμένα, το οποίο επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τις πρόσφατες συζητήσεις και ενστάσεις που διατυπώνονται σχετικά με την προτεινόμενη κατεδάφισή του.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, εκπρόσωποι φορέων, καθώς και πολίτες της Πάτρας συμμετείχαν ενεργά, καταθέτοντας απόψεις, προτάσεις και ιδέες για την προστασία, επανάχρηση και ανάδειξη του κτιρίου ως ζωντανού κομματιού της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Αρκετοί φορείς έχουν εισηγηθεί την κατεδάφιση του κτιρίου ένω δεν είναι λίγοι και εκείνοι που υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης του κτιρίου ως σημείου αναφοράς για την ταυτότητα του παραλιακού μετώπου της Πάτρας, αλλά και ως παράδειγμα βιώσιμης διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος.

Η συζήτηση αποσκοπεί όχι μόνο στη διερεύνηση των τεχνικών και αρχιτεκτονικών πτυχών, αλλά και στη διαμόρφωση μιας συλλογικής στάσης απέναντι σε ζητήματα πολιτισμού και αστικού σχεδιασμού.

Η ημερίδα ήταν ανοιχτή στο κοινό, με στόχο να ενισχύσει τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην απόφαση για την επόμενη ημέρα του εμβληματικού αυτού κτιρίου.