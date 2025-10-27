Πάτρα: «Ανοιχτή συζήτηση για το κτήριο του Παλαιού Λιμένα Πατρών» από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων

Ημερίδα με θέμα: «Ανοιχτή συζήτηση για το κτήριο του Παλαιού Λιμένα Πατρών», διοργανώνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα), την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, ώρα 18:00 μ.μ.

Η τύχη του κτιρίου έχει βρεθέι ξανά στο προσκήνιο καθώς διατυπώνονται ενστάσεις για την κατεδάφισή του