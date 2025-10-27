Κίσσαμος: Ένα χαστούκι φαίνεται να όπλισε το χέρι του 23χρονου ξαδέρφου του θύματος

Ένα χαστούκι πάνω σε καυγά πριν από λίγες ημέρες φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή ώστε ο 23χρονος να πάρει όπλο, να μεταβεί στη Γιορτή Κάστανου στο Έλος Κισσάμου και να πυροβολήσει τον 51άχρονο ξάδελφό του μπροστά στα έντρομα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο άνδρες, είχαν βρεθεί προ ημερών και οι οικογενειακές διαφορές τους προκάλεσαν καυγά. Πάνω στον τσακωμό, το θύμα φέρεται να χαστούκισε τον δράστη, ο οποίος αποφάσισε να εκδικηθεί με τον χειρότερο τρόπο.

Ο 23χρονος πήγε χθες το απόγευμα οπλισμένος στη Γιορτή Κάστανου κι ενώ κάτοικοι του χωριού και επισκέπτες διασκέδαζαν, πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές στο στήθος το θύμα και τράπηκε αμέσως σε φυγή, εκμεταλλευόμενος το σοκ των παρευρισκόμενων.

Ο 51άχρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από έναν γιατρό και έναν αστυνομικό που βρίσκονταν στο γλέντι και παρελήφθη από ασθενοφόρο που τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και εν συνεχεία στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ωστόσο συγγενείς του επικοινώνησαν με τις Αρχές και ενημέρωσαν ότι σκοπεύει να παραδοθεί.