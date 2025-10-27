Στις 600 οι υπογραφές για την καθαριότητα- Η καταγγελία, που φέρει τον τίτλο «Clean Patras»

Περίπου 600 υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, στην ομαδική ψηφιακή καταγγελία που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την πλημμελή αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στην Πάτρα.

Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ενεργοί πολίτες της πόλης, οι οποίοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια της αντοχής των κατοίκων.

Η καταγγελία, που φέρει τον τίτλο «Clean Patras», απευθύνεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, καθώς και προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων και τον Δήμαρχο Πατρέων. Οι υπογραφές συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας iPetitions (https://www.ipetitions.com/petition/clean-patras/)

Σύμφωνα με τους πολίτες, η κατάσταση με την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών έχει οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθμιση της καθαριότητας σε πολλές συνοικίες της Πάτρας αλλά και του κέντρου. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της πρωτοβουλίας, σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά παραμένουν στους δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ οι κάδοι συχνά υπερφορτώνονται, δημιουργώντας εστίες μόλυνσης και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Οι συντάκτες του ψηφίσματος κάνουν λόγο για περιβαλλοντική επιβάρυνση και «αρνητική εικόνα» της πόλης, σημειώνοντας ότι, παρά τις επαναλαμβανόμενες αναφορές τους προς τον Δήμο Πατρέων, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στη διαδικασία αποκομιδής.

Με την καταγγελία ζητείται:

Άμεση ενίσχυση του προγράμματος αποκομιδής με επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό,

Συστηματική και συχνή συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων σε όλες τις περιοχές,

Διαφανής ενημέρωση των πολιτών για το πρόγραμμα καθαριότητας,

Και ορθή εφαρμογή της ανακύκλωσης με επαρκείς κάδους και ενημερωτικές δράσεις.

«Η καθαριότητα και η ανακύκλωση είναι δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της δημοτικής αρχής», τονίζουν χαρακτηριστικά οι πολίτες που στηρίζουν την πρωτοβουλία, καλώντας όλους τους Πατρινούς να συμμετάσχουν στο ψήφισμα και να διεκδικήσουν μια καθαρή και υγιή πόλη για όλους.