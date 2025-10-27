Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγώνας τρόμου στην Πάτρα - Πατέρας έπαθε έμφραγμα προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί του

Αγώνας τρόμου στην Πάτρα - Πατέρας έπαθε...

Πήρε στα χέρια του το παιδί του και ξεκίνησε να τρέχει για να το σώσει από τους μανιασμένους οπαδούς

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας φίλαθλος μετά από έμφραγμα που έπαθε χθες κατά τη διάρκεια επεισοδίων στον αγώνα της Πάτρας 2005 και της ΑΕ Αιγίου.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν ο φίλαθλος πατέρας ήταν με το ανήλικο παιδί του στο κυλικείο του γηπέδου της Πάτρας 2005.

Τότε άρπαξε τον γιο του στην αγκαλιά του και ξεκίνησε να τρέχει ώστε να τον σώσει από τους μανιασμένους οπαδούς.

Αφού τον μετέφερε με ασφάλεια στο αυτοκίνητό του και λόγω της έντασης, ξεκίνησε να νιώθει έντονη δυσφορία. Από το στρες του να μπορέσει να σώσει τον γιο του, έπαθε έμφραγμα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα όπου οι γιατροί του έβαλαν stent και όπως όλα δείχνουν ξέφυγε τον άμεσο κίνδυνο.

Ο πατέρας παραμένει στη Μονάδα Εμφραγμάτων υπό την στενή παρακολούθηση των γιατρών.

Ειδήσεις Τώρα

Φωκίδα: Τέσσερις νεκροί σε 6 μήνες στο δρόμο καρμανιόλα - Ο 25χρονος Αλέξανδρος από την Πάτρα το τελευταίο θύμα

Καιρός: Κακοκαιρία λίγων ωρών με βροχές και καταιγίδες

Χανιά: Προσωπικές διαφορές η αιτία της δολοφονίας 52χρονου από τον ξάδελφό του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Οπαδική Βία Έμφραγμα Επεισόδια

Ειδήσεις