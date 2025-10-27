Αγώνας τρόμου στην Πάτρα - Πατέρας έπαθε έμφραγμα προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί του

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας φίλαθλος μετά από έμφραγμα που έπαθε χθες κατά τη διάρκεια επεισοδίων στον αγώνα της Πάτρας 2005 και της ΑΕ Αιγίου.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν ο φίλαθλος πατέρας ήταν με το ανήλικο παιδί του στο κυλικείο του γηπέδου της Πάτρας 2005.

Τότε άρπαξε τον γιο του στην αγκαλιά του και ξεκίνησε να τρέχει ώστε να τον σώσει από τους μανιασμένους οπαδούς.

Αφού τον μετέφερε με ασφάλεια στο αυτοκίνητό του και λόγω της έντασης, ξεκίνησε να νιώθει έντονη δυσφορία. Από το στρες του να μπορέσει να σώσει τον γιο του, έπαθε έμφραγμα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα όπου οι γιατροί του έβαλαν stent και όπως όλα δείχνουν ξέφυγε τον άμεσο κίνδυνο.

Ο πατέρας παραμένει στη Μονάδα Εμφραγμάτων υπό την στενή παρακολούθηση των γιατρών.