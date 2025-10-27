Καιρός: Κακοκαιρία λίγων ωρών με βροχές και καταιγίδες

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας με βροχές στα δυτικά και στα βόρεια με την κακοκαιρία να κρατά λίγες μόνο ώρες.

Η κακοκαιρία θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και σταδιακά στη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν.

Παροδικές νεφώσεις θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και το βράδυ στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο. Θα πλησιάσει τους 24 στα δυτικά και βόρεια, τοπικά 28 στα ανατολικά ηπειρωτικά και μέχρι 32 στη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί 6-7 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο μέχρι και 8, σταδιακά το απόγευμα θα υποχωρήσουν.

Στην Αττική θα επικρατήσει συννεφιά. Η θερμοκρασία 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3-5, τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος μέχρι το μεσημέρι, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στη συνέχεια θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ.

