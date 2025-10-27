Καιρός: Κακοκαιρία λίγων ωρών με βροχές και καταιγίδες

Η κακοκαιρία θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο
Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας με βροχές στα δυτικά και στα βόρεια με την κακοκαιρία να κρατά λίγες μόνο ώρες.
Η κακοκαιρία θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και σταδιακά στη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν.
Παροδικές νεφώσεις θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και το βράδυ στην ανατολική νησιωτική χώρα.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο. Θα πλησιάσει τους 24 στα δυτικά και βόρεια, τοπικά 28 στα ανατολικά ηπειρωτικά και μέχρι 32 στη βόρεια Κρήτη.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί 6-7 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο μέχρι και 8, σταδιακά το απόγευμα θα υποχωρήσουν.
Στην Αττική θα επικρατήσει συννεφιά. Η θερμοκρασία 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3-5, τοπικά 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος μέχρι το μεσημέρι, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στη συνέχεια θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ.
Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας
Ο καιρός την Τρίτη (28.10.2025)
Στην ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διεθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 26 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη (29.10.2025)
Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Πέμπτη (30.10.2025)
Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή (31.10.2025)
Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια.
Χανιά: Προσωπικές διαφορές η αιτία της δολοφονίας 52χρονου από τον ξάδελφό του
Φωκίδα: Τέσσερις νεκροί σε 6 μήνες στο δρόμο καρμανιόλα - Ο 25χρονος Αλέξανδρος από την Πάτρα το τελευταίο θύμα
Άγρια επεισόδια στο γήπεδο «Κώστας Ζάρρας»- Διακοπή του αγώνα Πάτρα 2005- ΑΕ Αιγίου- Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr