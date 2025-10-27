Φωκίδα: Τέσσερις νεκροί σε 6 μήνες στο δρόμο καρμανιόλα - Ο 25χρονος Αλέξανδρος από την Πάτρα το τελευταίο θύμα

Νέα τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκαν με αγροτικό όχημα που επιχειρούσε στροφή.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 25χρονος Αλέξανδρος Κλουκινιώτης από την Πάτρα, ενώ ένας 37χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Στο αγροτικό όχημα επέβαινε και ένας 14χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για προληπτικές εξετάσεις.

Ο δρόμος όπου σημειώθηκε το δυστύχημα έχει χαρακτηριστεί «καρμανιόλα» από τους κατοίκους της περιοχής, καθώς πρόκειται για το τρίτο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγους μήνες. Τον περασμένο Απρίλιο σκοτώθηκε μια 27χρονη από τη Ναύπακτο, ενώ τον Σεπτέμβριο έχασαν τη ζωή τους ένα ζευγάρι από τη Φωκίδα.