Πέθανε ο παλαιός παράγοντας του ΑΠΣ Πάτραι Δημήτρης Ανάγνου

Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ο Δημήτρης Ανάγνου, έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο παλαίμαχος παράγοντας του ΑΠΣ Πάτραι υπήρξε για πολλά χρόνια ενεργό και δραστήριο μέλος του συλλόγου, προσφέροντας ανιδιοτελώς σε μια εποχή που η ομάδα αγωνιζόταν στις εθνικές κατηγορίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένειά του και αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του με την κατάθεση στεφάνου.