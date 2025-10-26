Οι μαθητές του Γυμνασίου Σαραβαλίου παρακολούθησαν αγώνα στο γήπεδο του Απόλλωνα Πάτρας- ΦΩΤΟ

Το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου 2025, οι μαθητές του Γυμνασίου Σαραβαλίου είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, ύστερα από ευγενική πρόσκληση της ΚΑΕ Απόλλων Πάτρας.

Οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή του σχολείου Γιώργο Γιωτόπουλο, βρέθηκαν στο γήπεδο του Απόλλωνα για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα της ομάδας της Πάτρας απέναντι στον Εθνικό Λιβαδειάς.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν ενθουσιώδης, γεμάτη ζωντάνια, χειροκροτήματα και θετική ενέργεια. Οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τον αγώνα, εντυπωσιάστηκαν από την ένταση και τη συνεργασία των παικτών, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές ενθουσιασμού και επιφωνημάτων για τα εντυπωσιακά καλάθια και τις φάσεις του παιχνιδιού.

Μέσα από αυτήν την εμπειρία, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία:

να γνωρίσουν από κοντά τις αξίες του αθλητισμού, όπως το «ευ αγωνίζεσθαι», τη συνεργασία και το σεβασμό,

να αντιληφθούν τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας και της πειθαρχίας,

να εμπνευστούν για να εντάξουν τη φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους,

και να καλλιεργήσουν πνεύμα αθλητικής συμμετοχής και φιλάθλου συμπεριφοράς.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια όμορφη εμπειρία, που συνέβαλε τόσο στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μαθητών όσο και στη σύνδεσή τους με τον τοπικό αθλητισμό και τις ομάδες της πόλης μας.

* Το Γυμνάσιο Σαραβαλίου ευχαριστεί θερμά την ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που έδωσε στους μαθητές να βιώσουν από κοντά τη μαγεία ενός αγώνα μπάσκετ σε επαγγελματικό επίπεδο.