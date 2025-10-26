Back to Top
Δυτική Αχαΐα: «Κύκλωμα» εκμετάλλευσης εργατών γης- Πέντε συλλήψεις και δύο αναζητήσεις

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων

Υπόθεση που παραπέμπει σε κύκλωμα εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών γης εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε άτομα συνελήφθησαν προχθές το μεσημέρι στη Δυτική Αχαΐα, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας. Οι τέσσερις συλληφθείσες στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα, ενώ ο άνδρας φέρεται να τις βοηθούσε να βρουν εργασία ως εργάτριες γης στην περιοχή.

Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν δύο ακόμη άνδρες, έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων, καθώς φέρονται να είχαν ρόλο στη διακίνηση και εκμετάλλευση των αλλοδαπών γυναικών.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του κυκλώματος και αν υπήρχαν κι άλλα άτομα που εκμεταλλεύονταν εργαζόμενους χωρίς νόμιμα έγγραφα στη Δυτική Αχαΐα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εργάτες γης Δυτική Αχαΐα

