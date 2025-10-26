Ευρυτανία: Σκοτώθηκε 40χρονος που έπεσε σε γκρεμό με το ΙΧ του- Σώθηκε η ανιψιά του

Το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26/10 στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό 80 μέτρων.
Το δυστύχημα συνέβη σε επικίνδυνο σημείο του δρόμου προς το Λιθοχώρι. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας 40χρονος και η ανήλικη ανιψιά του.
Σύμφωνα με τα evrytanika.gr, η ανήλικη συνοδηγός, παρά το γεγονός ότι ήταν τραυματισμένη, ειδοποίησε τις αρχές οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.
Ο 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.
