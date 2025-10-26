Back to Top
Πάτρα: Επεισόδιο με μαχαίρι μεταξύ γειτόνων στο Σκαγιοπούλειο

Η γυναίκα υποστηρίζει πως άρπαξε το μαχαίρι για να αμυνθεί

Ένα επεισόδιο μεταξύ γειτόνων σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα, όταν δύο Ρομά φέρεται να λογομάχησαν έντονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της έντονης λογομαχίας, η γυναίκα άρπαξε μαχαίρι, υποστηρίζοντας αργότερα στους αστυνομικούς πως το έκανε για αμυντικούς λόγους, καθώς –όπως ισχυρίστηκε– ο άνδρας της επιτέθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν περαιτέρω επεισόδιο και μετέφεραν τη γυναίκα στην Ασφάλεια Πατρών για τη διενέργεια προανάκρισης.

Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του καβγά και τα περιστατικά που οδήγησαν στην κλιμάκωση της έντασης.

