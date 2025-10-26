Pink the City: Η πιο ροζ Κυριακή στην Πάτρα- Πλήθος κόσμου στην εκκίνηση! ΒΙΝΤΕΟ- ΦΩΤΟ

Η Πάτρα «ντύθηκε στα ροζ» σήμερα, καθώς ξεκίνησε ο συμβολικός περίπατος ευαισθητοποίησης Pink the City 2025, που διοργανώνει το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας.

Η εκκίνηση δόθηκε στη συμβολή των πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, με εκατοντάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς, φορώντας ροζ μπλουζάκια και κρατώντας ροζ μπαλόνια. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη χαμόγελα, αισιοδοξία και ενθουσιασμό, ενώ το σύνθημα της φετινής διοργάνωσης, «Η διαδρομή αλλάζει, το μήνυμα πάντα ίδιο – Πρόληψη για όλους, πρόληψη παντού», ακούγεται δυνατά.

Οι συμμετέχοντες θα διασχίσουν την οδό Μαιζώνος, την Πλατεία Γεωργίου, την οδό Γούναρη και τη Ρήγα Φεραίου, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή ξανά στην Αγίου Νικολάου, στέλνοντας έτσι μήνυμα ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης σε όλη την πόλη.

Το Pink the City αποτελεί πλέον θεσμό για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, φορέων και οργανισμών, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενημέρωση και ενδυνάμωση κάθε γυναίκας απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στηρίζουν τη διοργάνωση – συμμετέχοντες, εθελοντές, υποστηρικτές και τον Μέγα Χορηγό booktickets.gr και καλεί όλους να γίνουν μέρος του μηνύματος:

Η πρόληψη σώζει ζωές. Η ελπίδα συνεχίζει να ανθίζει – σήμερα, στην πιο ροζ πόλη της Ελλάδας.