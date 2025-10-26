Πάτρα: Συνελήφθη καταστηματάρχης για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη

Μέσα στο κλίμα αυξημένων ελέγχων και προβληματισμού, ένα ακόμη περιστατικό, για διάθεση αλκοόλ σε ανηλικό άτομο, ήρθε να καταγραφεί στην Πάτρα.

Το βράδυ του Σαββάτου, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και του υπευθύνου λειτουργίας καταστήματος εστίασης, στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, ύστερα από διαπίστωση ότι σερβιριζόταν αλκοόλ σε ανήλικη 16 ετών. Το συμβάν, έρχεται μετά από περίπου 20 ημέρες, όπως είχε αποκαλύψει το thebest.gr, όταν σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, όπου διαπιστώθηκε παράβαση της νομοθεσίας και οι δράστες αφού συνελήφθησαν, στο πλαίσιο ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας, οδηγήθηκαν στην αυτόφωρη διαδικασία, ωστόσο αθωώθηκαν καθώς έγινε δεκτός ο ισχυρισμός ότι οι ανήλικοι έδειχναν μεγαλύτεροι.

Τα περιστατικα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της 16χρονης στην Αθήνα, που έφερε ξανά στο προσκήνιο το θέμα της πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους και της ευθύνης των καταστηματαρχών.

Κατά τον χθεσινό έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 16χρονη να καταναλώνει κρασί εντός του καταστήματος, χωρίς να της έχει απαγορευθεί η είσοδος.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα, ενώ αναμένεται να παραπεμφθούν σήμερα στον Εισαγγελέα Πατρών. Η ευθύνη, όπως υπενθυμίζουν οι αρχές, βαραίνει τόσο τον υπεύθυνο όσο και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς η προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ευθύνης.

«Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική Αστυνομία, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε μετά από στοχευμένες δράσεις και ελέγχους, εφόσον εντοπίζει παραβάσεις του νόμου, θα εφαρμόζει τα όσα προβλέπονται. Η προστασία των νέων, δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο των ελεγκτικών αρχών, αλλά της ίδιας της κοινωνίας που οφείλει και πρέπει να διαφυλάσσει τις επόμενες γενιές, από κάθε λογής κινδύνους» ειπε σε δηλώσεις στο thebest.gr o o Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Δημήτρης Λιούκας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούσαν οι κατηγορούμενοι, ως ιδιοκτήτης και υπεύθυνος αντίστοιχα, κατά τον οποίο διαπίστωσαν ότι οι δυο άνδρες είχαν πωλήσει αλκοολούχο ποτό σε 16χρονη, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.