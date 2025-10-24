Απίστευτο: Την ίδια ώρα που πεθαίνουν έφηβοι από αλκοόλ, στην Πάτρα αθωώνονται μαγαζάτορες επειδή οι ανήλικοι «έδειχναν μεγαλύτεροι!»

Την ίδια ώρα, που στην Ελλάδα, θρηνούμε 16χρονα νεκρά, μετά από κατάχρηση αλκοόλ, στην Πάτρα, γίνονται συλλήψεις σε νυχτερινά καταστήματα για χρήση αλκοόλ από ανήλικους, με τους αρμοδίους να αθωώνονται επειδή οι ανήλικοι «έδειχναν μεγαλύτεροι!».

«Δύο τέτοια περιστατικά, καταγράφηκαν, προ 20ημέρου, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, όπου διαπιστώθηκε παράβαση της νομοθεσίας και οι δράστες αφού συνελήφθησαν, στο πλαίσιο ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας, οδηγήθηκαν στην αυτόφωρη διαδικασία, ωστόσο αθωώθηκαν καθώς έγινε δεκτός ο ισχυρισμός ότι οι ανήλικοι έδειχναν μεγαλύτεροι», λέει στο thebest.gr o Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Δημήτρης Λιούκας.

Το περιστατικό, αυτό αποκτά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα διάσταση, καθώς έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της 16χρονης στην Αθήνα, που επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ευθύνης και της τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία των νέων.

«Ναι μεν μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ισχύει, ότι «δείχνουν μεγαλύτεροι», αλλά δεν θα πρέπει επ’ ουδενί αυτό να αποτελέσει άλλοθι, ώστε να παρακάμπτονται οι διατάξεις του νόμου και να οδηγούμαστε σε τραγικές συνέπειες όπως πρόσφατα με το θάνατο της 16χρονης» συμπληρώνει.

«Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική Αστυνομία, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε μετά από στοχευμένες δράσεις και ελέγχους, εφόσον εντοπίζει παραβάσεις του νόμου, θα εφαρμόζει τα όσα προβλέπονται. Η προστασία των νέων, δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο των ελεγκτικών αρχών, αλλά της ίδιας της κοινωνίας που οφείλει και πρέπει να διαφυλάσσει τις επόμενες γενιές, από κάθε λογής κινδύνους» προσθέτει.

Η νομοθεσία

Με τις τροποποιήσεις που επέφερε πλέον ο νόμος 5216/2025, στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων, υπάρχουν οι ρητές διατάξεις της καθολικής απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η ταυτοποίηση της ανηλικότητας, μέσω επίδειξης έγχαρτου ή ψηφιακού πιστοποιητικού ταυτότητας. Σε περίπτωση αδυναμίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο της επαλήθευσης, δεν θα πρέπει τα εν λόγω καταστήματα να προβαίνουν στην πώληση.

Επίσης είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση εκδηλώσεων με παρουσία ανηλίκων, από κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ, στην Ελληνική Αστυνομία ή τη Λιμενική Αρχή μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συνοδευόμενες από τα σχετικά συμφωνητικά. Οι διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων, αφορούν τόσο την επιβολή προστίμου ύψους από 500€ έως 10.000€ και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας από -5- έως -10- ημέρες προσωρινά ή και οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

Οι ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6Α του Ν. 3730/2008, που εισήχθη με τροποποίηση, προσδίδουν πλέον στο αδίκημα ποινικό χαρακτήρα σε βαθμό πλημμελήματος με ποινή φυλάκισης που μπορεί να ανέλθει έως τα -3- έτη.