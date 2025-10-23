Θάνατοι εφήβων από αλκοόλ ή από… άσκηση- SOS και για τα ενεργειακά ποτά- Τι λέει στο thebest η Α. Βαρβαρήγου

Ανησυχία προκαλούν τα πρόσφατα περιστατικά εφήβων που βρέθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ ή έντονη σωματική δραστηριότητα.

Μετά τον θάνατο της 16χρονης, που υπέστη πνευμονική εμβολή έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, και τον 15χρονο που κατέρρευσε σε γυμναστήριο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

«Το αλκοόλ στην εφηβεία είναι εξαιρετικά επικίνδυνο»

Η παιδίατρος Αναστασία Βαρβαρήγου, μιλώντας στο thebest.gr, τονίζει ότι το αλκοόλ αποτελεί κύρια αιτία θανάτων και ατυχημάτων στους εφήβους: «Το πρώτο αίτιο θανάτων στην εφηβεία είναι τα ατυχήματα και το πρώτο αίτιο των ατυχημάτων είναι η χρήση και κατάχρηση αλκοόλ».

Όπως αναφέρει, το αλκοόλ άρει τις αναστολές και θολώνει την κρίση, γεγονός που κάνει τους εφήβους επιρρεπείς σε τροχαία, πτώσεις, εγκαύματα, πνιγμούς ή ακόμη και πράξεις βίας: «Το αλκοόλ, ειδικά στους εφήβους, προκαλεί άρση των αναστολών, γιατί είναι παρορμητικοί και δυσκολεύονται να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους. Παράλληλα, τους καθιστά επιρρεπείς σε επιθετική και παραβατική συμπεριφορά, ακόμη και σεξουαλική παραβατική συμπεριφορά, όπου μπορεί να είναι είτε θύτες, είτε θύματα».

Επισημαίνει ακόμη ότι η κατανάλωση αλκοόλ στην εφηβεία δημιουργεί σοβαρή προδιάθεση για αλκοολισμό στην ενήλικη ζωή, ενώ είναι βλαπτική για τον εγκέφαλο, που αναπτύσσεται ταχύτατα σε αυτή την ηλικία: «Το αλκοόλ καταστρέφει τις σωστές συνδέσεις του εγκεφάλου, προκαλώντας μαθησιακά ελλείμματα, προβλήματα συγκέντρωσης, ελλειμματική απόδοση στα μαθήματα και έντονη διάσπαση προσοχής», εξηγεί.

Επιπλέον, σημειώνει ότι λόγω των πολλών θερμίδων μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, ενώ είναι ηπατοτοξικό και επιβαρύνει ψυχολογικά τους εφήβους: «Συχνά χρησιμοποιείται από παιδιά που έχουν ήδη ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία επιδεινώνονται με τη χρήση. Και βέβαια, σε μεγάλες δόσεις, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και αιφνίδιο θάνατο», τονίζει η παιδίατρος.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι το αλκοόλ ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση άλλων ουσιών, καθώς «ο έφηβος που έχει άρση αναστολών και θολή κρίση, μπορεί εύκολα να δοκιμάσει και άλλες ουσίες ταυτόχρονα».

Τα ανησυχητικά στοιχεία για τη χρήση αλκοόλ στην Ελλάδα

Η κ. Βαρβαρήγου αναφέρεται και στα δυσάρεστα στατιστικά που αφορούν τη χώρα μας: «Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με τη χρήση αλκοόλ και ουσιών από εφήβους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σχολικού Ελέγχου για το 2024, οι Έλληνες έφηβοι καταναλώνουν αλκοόλ και άλλες ουσίες σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από τους συνομηλίκους τους στην Ευρώπη.

Όπως προκύπτει από την πανελλήνια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και ανακοινώθηκε στις 22 Οκτωβρίου, σε 6.800 μαθητές από 480 σχολικές μονάδες,

· Το 92% έχει δοκιμάσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά σε μικρή ηλικία.

· 9 στους 10 δηλώνουν ότι μπορούν να το βρουν εύκολα, οπουδήποτε.

· 1 στους 8 έχει καταναλώσει πάνω από 5 ποτήρια μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες.

· 1 στους 3 αναφέρει τουλάχιστον ένα επεισόδιο μέθης μέσα στον τελευταίο μήνα».

Θάνατοι σε αθλητικούς χώρους και γυμναστήρια

Η κ. Βαρβαρήγου αναφέρεται και στους ξαφνικούς θανάτους εφήβων κατά τη διάρκεια άσκησης ή αθλητικών δραστηριοτήτων, τονίζοντας ότι πρόκειται για θέμα που απασχολεί σοβαρά την ιατρική κοινότητα.

«Υπάρχουν περιπτώσεις που οφείλονται σε υποκείμενες παθήσεις, όπως μυοκαρδιοπάθειες ή συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, που συχνά περνούν απαρατήρητες. Μπορεί ακόμη να εμφανιστούν μετά από κάποια ίωση», εξηγεί.

Η κ. Βαρβαρήγου επισημαίνει ότι η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών για τη συμμετοχή σε αθλήματα δεν πρέπει να γίνεται τυπικά: «Δυστυχώς, πολλές φορές περιορίζεται σε ένα υπερηχογράφημα καρδιάς, χωρίς να προηγηθεί καρδιογράφημα. Οι αρρυθμίες, όμως, δεν διαγιγνώσκονται έτσι», σημειώνει.

Επίσης, τονίζει πως ο σωστός έλεγχος πρέπει να γίνεται από παιδοκαρδιολόγο, με ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχοκαρδιογράφημα, και να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

«Να φύγουν τα ενεργειακά ποτά από τα γυμναστήρια»

Τέλος, αναφέρεται και στη χρήση ενεργειακών ποτών, κάνοντας λόγο για άγνωστες ουσίες και επικίνδυνες συγκεντρώσεις. «Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από εφήβους και πρέπει να αποσυρθούν από τα γυμναστήρια, αλλά και να καταργηθεί η πώλησή τους συνολικά».

Παράλληλα, ζητά από την Πολιτεία να θεσπίσει υποχρέωση προσκόμισης ιατρικού πιστοποιητικού από καρδιολόγο για τους ανήλικους που ασκούνται σε γυμναστήρια ή συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.