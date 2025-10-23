Πάτρα: Σε τροχιά υλοποίησης η ανάπλαση του Λαδόπουλου- Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης

Η ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος Λαδόπουλου περνά πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησης, καθώς μετά την πρόσφατη έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη του έργου.

Όπως επισημαίνεται, από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπο Μπονάνο, μιλώντας στο thebest.gr, έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στάδια και πλέον ανοίγει ο δρόμος για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την εικόνα της Πάτρας.

Ξεπεράστηκε η εμπλοκή με το παρακείμενο οικόπεδο

Το έργο είχε καθυστερήσει προσωρινά, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε απορρίψει την αγορά παρακείμενου οικοπέδου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, κρίνοντας ότι δεν επρόκειτο για αναπτυξιακή δαπάνη. Η Περιφέρεια, ωστόσο, προσέφυγε άμεσα κατά της απόφασης και τελικά δικαιώθηκε, επιτρέποντας τη συνέχιση της διαδικασίας χωρίς νέα εμπόδια.

Προϋπολογισμός 77,45 εκατ. ευρώ

Η β’ φάση του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 77,45 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Αρχικά, η χρηματοδότηση είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, όμως μεταφέρθηκε στο ΠΔΕ, καθώς το χρονικό πλαίσιο του πρώτου ήταν ιδιαίτερα ασφυκτικό.

«Έχουν ξεπεραστεί όλες οι μεγάλες δυσκολίες»

«Η χρηματοδοτική ομπρέλα, η οποία ισχύει και επαναβεβαιώθηκε τον Ιούνιο από την Κοινή Υπουργική Απόφαση, με συμμετοχή 25 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους», δηλώνει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

«Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δεν κωλύεται η αγορά του παρακείμενου οικοπέδου, τα 2 εκατ. ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Επίσης, το έργο πέρασε από την Περιφερειακή Επιτροπή και πλέον δίνουμε το τεύχος της πρώτης πρόσκλησης στον εργολάβο, με όλες τις αδειοδοτήσεις και τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να υποβάλει δεσμευτική προσφορά εντός δύο μηνών», προσθέτει.

Ο κ. Μπονάνος υπογραμμίζει πως «όλες οι μεγάλες δυσκολίες έχουν πλέον ξεπεραστεί και το έργο έχει μπει σε πορεία ολοκλήρωσης των διαδικασιών, ώστε στο επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος και να ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης».

Το νέο πρόσωπο του Λαδόπουλου

Το master plan για την ανάπλαση του συγκροτήματος Λαδόπουλου περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων που στοχεύει στη μεταμόρφωση του χώρου σε ένα σύγχρονο, ανοιχτό και βιώσιμο σημείο αναφοράς για την Πάτρα.

Κεντρικά σημεία του σχεδιασμού:

· Δημιουργία εκτεταμένων ελεύθερων χώρων για περίπατο, αναψυχή και κοινωνικές δραστηριότητες.

· Ενσωμάτωση ήπιων χρήσεων εμπορίου και εστίασης στο ισόγειο του συγκροτήματος, με σεβασμό στον ιστορικό χαρακτήρα των κτιρίων.

· Κατάργηση του εσωτερικού πυρήνα των παλαιών κτιρίων και τμημάτων της εξωτερικής πλευράς, για τη δημιουργία ενός μεγάλου κεντρικού αίθριου.

· Το Θέατρο Τέχνης θα μετατραπεί σε πολυλειτουργικό υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό μεταλλικό φορέα του.

· Ανέγερση του νέου Μουσικού Σχολείου Πατρών, με σύγχρονες υποδομές κοντά στο Θέατρο Τέχνης, ώστε να υπάρχει λειτουργική ενοποίηση των χώρων εκδηλώσεων.

· Αξιοποίηση των δωμάτων και δημιουργία αυλών σε διαφορετικά επίπεδα, ενισχύοντας τη σύνδεση εσωτερικών και υπαίθριων χώρων.

· Δημιουργία ενεργών ενοτήτων γραφείων, χώρων συσκέψεων, εργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, με στόχο τη συνεργασία και την καινοτομία.

Παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο:

· Ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων και πολιτιστικών δράσεων.

· Ενίσχυση της πεζής κυκλοφορίας και προσβασιμότητας σε όλο το συγκρότημα.

· Φυτεύσεις και διαμόρφωση πρασίνου για προστασία από την όχληση της Ακτής Δυμαίων.

· Δημιουργία σκίασης και δροσερών σημείων ανάπαυσης για τους επισκέπτες.