Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

Πνευμονική εμβολή φαίνεται πως είναι σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες η αιτία θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι.

Στο μεταξύ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Από τις εξετάσεις αυτές οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων θα διαπιστώσουν αν είχε γίνει κατανάλωση αλκοόλ, σε τι συγκέντρωση και αν υπήρξε συνδυασμός με άλλες ουσίες.

Οι τρεις φίλοι του αδικοχαμένου κοριτσιού είπαν στους αστυνομικούς ότι πριν πάνε στο κλαμπ στο Γκάζι, βρίσκονταν σε ένα άλλο μπαρ όπου είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Μάλιστα, στην παρέα του βρίσκονταν κι ένας ενήλικας, ενώ στο νυχτερινό κέντρο έξω από το οποίο η 16χρονη έχασε τη ζωή της είχε πιει μια βότκα.

Ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία και μόλις βγήκαν έξω από το κλαμπ έπεσε αναίσθητη στο πεζοδρόμιο, αναφέρει το newsit.

Φως στο μυστήριο γύρω από το θάνατο της 16χρονης αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις,