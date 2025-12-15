Δυτική Αχαΐα: Θύμα εγκατάλειψης μετά από τροχαίο ο νεκρός στο Λάππα;

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου ενός άνδρα περίπου 76 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον δρόμο που συνδέει τον Άραξο με την περιοχή του Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην άκρη του δρόμου. Ο άνδρας έφερε τραύματα, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς και υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκαν.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο 76χρονος να παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με τον οδηγό να εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να παίξει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και θα βοηθήσει τις έρευνες που συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.





